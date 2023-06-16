Бывший игрок в CS:GO заработал почти полмиллиона долларов, продав свой инвентарь

Бывший игрок в CS:GO смог заработать $446 тыс. на продаже инвентаря, про который он забыл, бросив играть в 2014 году. В инвентаре оказались редкие стикеры с чемпионата EMS One Katowice 2014, одни из самых дорогих стикеров в CS:GO.

О сделке сообщил коллекционер под ником TDM_Heyzeus, который помог найти покупателя. По его словам, владелец не знал о цене стикеров, так как забросил свой аккаунт и забыл о них.

«Только что выступил посредником в крупной сделке по забытому инвентарю с голографическими стикерами 2014. Об инвентаре было совершенно неизвестно, и владелец понятия не имел, сколько они стоили. К счастью, у этой истории счастливый конец: инвентарь заработал владельцу сумму, способную изменить жизнь», — сообщил TDM_Heyzeus в Twitter. В реплаях он добавил, что провёл сделку через юристов и взял 1% комиссии.

Стикеры с Katowice 2014 — одни из самых дорогих в CS:GO на данный момент. Они приурочены к чемпионату Electronic Sports League Major Series One Katowice 2014, также известному как EMS One Katowice 2014, который стал вторым крупным чемпионатом по Counter-Strike: Global Offensive. Турнир проходил с 13 по 16 марта 2014 года на арене «Сподек» в Катовице (Польша).

За прошедшие годы стикеры подорожали в десятки тысяч раз. Например, стикер Titan в 2022 году стоил $45 тыс. (на старте продаж цена не достигала и доллара), а Reason Gaming — $40 тыс. (при стартовой цене всего в двадцать центов). Рост цены объясняется ограниченным количеством стикеров, которые постепенно скупаются коллекционерами.