Counter-Strike: Global Offensive установила новый рекорд онлайна после повторного релиза

Пока Counter-Strike 2 остаётся самой популярной игрой Steam с миллионами активных пользователей, её предшественница Counter-Strike: Global Offensive внезапно начала обновлять собственные рекорды после повторного появления в виде отдельной версии.

Согласно данным SteamDB, несколько дней назад CS:GO установила новый пик онлайна после своего повторного запуска, собрав более 68 тысяч одновременных игроков. Для проекта, которому уже почти полтора десятилетия, это весьма заметный результат.

Особенно примечательно, что игру нельзя найти через обычный поиск Steam. Несмотря на это, она сумела войти в число самых популярных проектов платформы и по текущему онлайну обойти ряд крупных современных релизов.

Рост аудитории показывает, что часть игроков по-прежнему предпочитает классическую версию Counter-Strike. После перехода серии на Counter-Strike 2 многие поклонники продолжали просить сохранить доступ к Global Offensive, и теперь интерес к игре не только не угасает, но и продолжает расти.