Две московские команды прошли в финал Всероссийской киберспортивной студенческой лиги

Две московские команды заняли первое и второе место в зональном этапе Всероссийской киберспортивной студенческой лиги (ВКСЛ) в дивизионе «Дельта» – РТУ МИРЭА и НИУ МЭИ. За две квоты соревновались 18 сборных из Центрального и Северо-Кавказского федеральных округов, в итоге эти два региона в финале ВКСЛ представят студенты из столицы.

Сборная РТУ МИРЭА набрала 570 очков, забрав четыре первых места из пяти возможных (только в Hearthstone Battlegrounds представитель этого вуза оказался на втором месте). Это одно из лучших выступлений в зональных этапах ВКСЛ в истории.

У НИУ МЭИ путь получился намного сложнее, но его сборная сумела попасть в призовые места в четырех видах программы, а судьба второй путевки в финал решалась в последних матчах по Dota 2 и CS:GO.

РТУ МИРЭА в 2023 году в четвертый раз подряд победил в регулярном сезоне Московской студенческой киберспортивной лиги, МЭИ в завершившемся XIII сезоне заняла второе место. Теперь им предстоит соревноваться в финальном этапе ВКСЛ за призовой фонд в 3 млн рублей.

Федерация компьютерного спорта города Москвы поздравляет столичные студенческие сборные и желает удачного выступления в финале ВКСЛ!