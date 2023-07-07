Игрок выбил нож в CS:GO за 13 млн рублей - геймер скачал шутер 3 дня назад

Игрок выбил редкий нож Karambit Seed Pattern 387 из кейса CS:GO, стоимость которого составляет $105 тыс. (13,7 млн рублей по текущему курсу ЦБ). Примечательно, что шутер он скачал всего три дня назад, и успел наиграть только 30 часов.

Вероятность выпадения одного из самых редких предметов в CS:GO составляет 0,001%. Игроку потребовалось открыть 200 кейсов, это был первый полученный нож. Парень также добавил, что ему 18 лет и сейчас он находится в армии. Он планирует продать предмет и отложить деньги.