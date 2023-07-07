Игрок выбил нож в CS:GO за 13 млн рублей - геймер скачал шутер 3 дня назад

Игрок выбил редкий нож Karambit Seed Pattern 387 из кейса CS:GO, стоимость которого составляет $105 тыс. (13,7 млн рублей по текущему курсу ЦБ). Примечательно, что шутер он скачал всего три дня назад, и успел наиграть только 30 часов.
Вероятность выпадения одного из самых редких предметов в CS:GO составляет 0,001%. Игроку потребовалось открыть 200 кейсов, это был первый полученный нож. Парень также добавил, что ему 18 лет и сейчас он находится в армии. Он планирует продать предмет и отложить деньги.
Чел в течении 30 часов потратился на 200 кейсов:
Цена 1 кейса равна примерно 100Р
Цена 1 ключа на кейс равна примерно 200Р
Всего кейсов 200, следовательно и ключей 200, и следовательно в сумме всё это будет стоить 60 000Р
Шанс на выпдение ножа 0,001% (если верить посту)
Итог: 1 из 100 000 игроков выбьет данный нож, следовательно в сумме все 100 000 игроков потратили на выбивание данного ножа - 6 000 000 000Р. Ну, вы ещё верите в то что выбьете что либо годное? Хватит играть в казино!
А как же понты дороже деняг?
Не обязательно играть ради того чтобы покупать ключи для кейсов, можно копить выпадающий всякий хлам и использовать его как некий актив. На сегодняшний день это как никогда актуально. Лично у меня есть один завалявшийся кейс за плюс-минус 400 ржублей, который я получил бесплатно лет 7 назад. Так вот, при острой необходимости пополнить кошелек Steam я могу просто продать этот кейс.
А казино это даже не оттого что ты описал в своем комментарии а скорее по причине неадекватной системы регистрации попаданий. https://youtube.com/watch?v=GexxPKwZS5Q
А кто даёт оценку этим текстуркам? И кто их покупает? Что не так с этими людьми
Покупают ещё как. Сам в своё время неплохо торговал. До сих пор хорошо позволяет сэкономить на покупке игр, да и 2300+ на аккаунте тоже благодаря торговле в CS:GO насобирал.
Кто эти дурачки, отдающие такие деньги за шкурку еще и за отстойную в плане дизайна.
Я вчера 2 таких выбил и удалил из инвентаря, нафиг этот мусор.
Неплохо. Торговля - самое лучшее, что есть в CS:GO. Конечно, лотерея с ящиками - дело сомнительное.
Какая замечательная кулстори - совсем не для рекламы в духе "посоны тут Фортуна к вам жопой и буферами одновременно поворачивается! Врываемся, посоны!".
Не понимаю тех кто за это готов отдать такие деньги, да правилах стим запрещено торговать за реальные деньги.
Не понимаю тех, кто готов отдавать свои деньги стримерам, ютьюб-клоунам, и девочкам которые на камеру трогают свою писю. Как говорил один тамплиер - Мир в дерьме...