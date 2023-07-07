Counter-Strike: Global Offensive 21.08.2012
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Игрок выбил нож в CS:GO за 13 млн рублей - геймер скачал шутер 3 дня назад

Simple Jack
Новости

Игрок выбил редкий нож Karambit Seed Pattern 387 из кейса CS:GO, стоимость которого составляет $105 тыс. (13,7 млн рублей по текущему курсу ЦБ). Примечательно, что шутер он скачал всего три дня назад, и успел наиграть только 30 часов.

Вероятность выпадения одного из самых редких предметов в CS:GO составляет 0,001%. Игроку потребовалось открыть 200 кейсов, это был первый полученный нож. Парень также добавил, что ему 18 лет и сейчас он находится в армии. Он планирует продать предмет и отложить деньги.

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-13
14
Комментарии: 14
Ваш комментарий
zjkjt
10
AndruhaGruz
1
Real Slim Shady

Чел в течении 30 часов потратился на 200 кейсов:

Цена 1 кейса равна примерно 100Р
Цена 1 ключа на кейс равна примерно 200Р
Всего кейсов 200, следовательно и ключей 200, и следовательно в сумме всё это будет стоить 60 000Р
Шанс на выпдение ножа 0,001% (если верить посту)

Итог: 1 из 100 000 игроков выбьет данный нож, следовательно в сумме все 100 000 игроков потратили на выбивание данного ножа - 6 000 000 000Р. Ну, вы ещё верите в то что выбьете что либо годное? Хватит играть в казино!

5
Kitocun

А как же понты дороже деняг?

0
Derdinator7856
Хватит играть в казино!

Не обязательно играть ради того чтобы покупать ключи для кейсов, можно копить выпадающий всякий хлам и использовать его как некий актив. На сегодняшний день это как никогда актуально. Лично у меня есть один завалявшийся кейс за плюс-минус 400 ржублей, который я получил бесплатно лет 7 назад. Так вот, при острой необходимости пополнить кошелек Steam я могу просто продать этот кейс.

А казино это даже не оттого что ты описал в своем комментарии а скорее по причине неадекватной системы регистрации попаданий. https://youtube.com/watch?v=GexxPKwZS5Q

0
iDominion

А кто даёт оценку этим текстуркам? И кто их покупает? Что не так с этими людьми

4
warp 37

Покупают ещё как. Сам в своё время неплохо торговал. До сих пор хорошо позволяет сэкономить на покупке игр, да и 2300+ на аккаунте тоже благодаря торговле в CS:GO насобирал.

2
Kenn1y

Кто эти дурачки, отдающие такие деньги за шкурку еще и за отстойную в плане дизайна.

0
AndruhaGruz
0
wianewa

Я вчера 2 таких выбил и удалил из инвентаря, нафиг этот мусор.

0
warp 37

Неплохо. Торговля - самое лучшее, что есть в CS:GO. Конечно, лотерея с ящиками - дело сомнительное.

-1
Anglerfish

Какая замечательная кулстори - совсем не для рекламы в духе "посоны тут Фортуна к вам жопой и буферами одновременно поворачивается! Врываемся, посоны!".

-1
kotasha

Не понимаю тех кто за это готов отдать такие деньги, да правилах стим запрещено торговать за реальные деньги.

-2
Diablonos

Не понимаю тех, кто готов отдавать свои деньги стримерам, ютьюб-клоунам, и девочкам которые на камеру трогают свою писю. Как говорил один тамплиер - Мир в дерьме...

1