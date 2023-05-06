Количество одновременных игроков в CS:GO снова достигло рекордного уровня - более 1,8 миллиона ©

Популярная многопользовательская игра Counter-Strike: Global Offensive, несмотря на то, что ей уже более десяти лет, снова достигла рекордного уровня количества одновременных игроков – 1 818 773 человек.

Для справки: ранее в феврале этого года CS:GO побила предыдущий рекорд по количеству одновременных игроков, составив 1 320 219 игроков. Это означает, что всего за несколько месяцев их число увеличилось более чем на колоссальные 500 000 одновременных игроков, что, безусловно, впечатляет, учитывая десятилетний статус игры.