Counter-Strike: Global Offensive 21.08.2012
7.9 3 559 оценок

Количество одновременных игроков в CS:GO снова достигло рекордного уровня - более 1,8 миллиона

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monk70
Новости

Популярная многопользовательская игра Counter-Strike: Global Offensive, несмотря на то, что ей уже более десяти лет, снова достигла рекордного уровня количества одновременных игроков – 1 818 773 человек.

Для справки: ранее в феврале этого года CS:GO побила предыдущий рекорд по количеству одновременных игроков, составив 1 320 219 игроков. Это означает, что всего за несколько месяцев их число увеличилось более чем на колоссальные 500 000 одновременных игроков, что, безусловно, впечатляет, учитывая десятилетний статус игры.

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Комментарии: 5
Ваш комментарий
kityara35

Майские праздники у школьников же.

3
123gamer_enot123

кс2 дает о себе знать) много кто говорил, что вернутся из-за кс2

1
tvorog8088

Опять новые ящики добавили?

1
bysaturn

Кто-то плохо считает? 200000 или 500000 прибавка в итоге?)

0
Truth85

Кейсы дают свои плоды, в пубг там играли на пике 3 миллиона с лишнем, когда убрали продажу шмотья нормальную, онлайн просел наверно раза в 4 =))

0