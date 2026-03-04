ЧАТ ИГРЫ
Counter-Strike: Global Offensive 21.08.2012
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От первого лица
7.9 4 173 оценки

Легендарная игра Counter-Strike: Global Offensive возвращена в Steam

VovanVV1982 VovanVV1982

Внезапно легендарная игра Counter-Strike: Global Offensive возвращена в Steam. Единственное что странно, есть уведомление "По запросу издателя продукт «Counter-Strike: Global Offensive» больше не показывается в магазине Steam и результатах поиска.". На текущий момент онлайн 5879 игроков (пик за 24 часа 8526).

«Counter-Strike: Global Offensive (CS: GO) развивает командный экшен-геймплей, который был впервые представлен 19 лет назад.

CS: GO включает новые карты, персонажей, оружие и игровые режимы, а также обновленные версии классического контента CS (de_dust2 и др.).

«Counter-Strike удивил игровую индустрию, когда этот неожиданный мод почти сразу после выхода в августе 1999 года стал самой популярной онлайн-игрой для ПК в мире», — сказал Дуг Ломбарди из Valve. «В течение последних 12 лет она продолжает оставаться одной из самых популярных игр в мире, возглавляя турниры по соревновательным играм и продав более 25 миллионов копий по всему миру в рамках всей франшизы. CS: GO обещает расширить отмеченный наградами геймплей CS и предоставить его игрокам на ПК, а также на консолях следующего поколения и Mac».

Системные требования остались старые и игра должна пойти на многих пк, в отличие от обновлённой.

Комментарии:  3
Destroited

Фанаты восторженно блюют !

VovanVV1982

видать страницу игры не посещал даже.

Недавние обзоры: Крайне положительные (3 409)

Обзоры (русский): Крайне положительные (1 421)

Рейтинг SteamDB: 93.37% (3 299)

Пользователь ВКонтакте

Херню пишут // Алексей Викторович

