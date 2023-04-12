Один шанс на миллиард: Игрок в CS:GO убил всю команду противников одним выстрелом ©

Многие пользователи называют этот выстрел одним их самых удачных в истории игры.

Обычный игрок CS:GO по имени sp1cay недавно сыграл на Inferno так, как даже именитые кибератлеты до сих пор не смогли сделать в своей профессиональной карьере. Но это просто маловероятное стечение обстоятельств, а не заоблачный скилл или использование читов. Многие пользователи теперь шутят, что sp1cay нужно срочно покупать лотерейный билет.

На видео, опубликованном 9 апреля, Sp1cay отправился с AWP, оставшимся с предыдущего раунда, и, бросив гранату на удачу решил заглянуть в снайперский прицел. Однако игрок не знал, что раунд закончится сразу же после первого выстрела. Выстрел попал не только в первого террориста, но и во всех остальных - они выстроились в ряд и были уничтожены в считанные секунды.

Чтобы это произошло, согласно видео создателя контента 3kliksphilip от 2021 года, все пять игроков должны быть выстроены в линию и находиться близко друг к другу, а снайпер должен попасть в голову, если у врагов полные HP. Однако в случае sp1cay игроков потрепала граната и ему удалось убить всех пятерых не попав каждому в голову.

По сей день sp1cay является лишь вторым игроком в мире, который сделал что-то подобное с помощью всего одной пули, что показывает, насколько редким является это достижение в CS:GO. Другого игрока, который сделал это, зовут Dark_Moon, и произошло это также на Inferno. Маловероятно, что пять игроков могут выстроиться в такую очередь в каком-либо другом месте в CS:GO.