Онлайн CS:GO превысил 50 тысяч игроков в Steam, игра занимает 27 место

Недавно Valve вернула оригинальную CS:GO в Steam. После возвращения игры, онлайн CS:GO превысил 50 тысяч игроков — шутер сейчас занимает 27 место среди всех игр по онлайну. Игра получила новый App ID и собственную страницу, однако на данный момент она не отображается в результатах поиска Steam. CS:GO не подключается к официальным серверам — онлайн-матчи и приватные серверы недоступны. Пока доступны только игра с ботами, тренировочный курс и карты из мастерской.

Он уже успела обогнать: