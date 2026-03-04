Онлайн CS:GO превысил 50 тысяч игроков в Steam, игра занимает 27 место

Недавно Valve вернула оригинальную CS:GO в Steam. После возвращения игры, онлайн CS:GO превысил 50 тысяч игроков — шутер сейчас занимает 27 место среди всех игр по онлайну. Игра получила новый App ID и собственную страницу, однако на данный момент она не отображается в результатах поиска Steam. CS:GO не подключается к официальным серверам — онлайн-матчи и приватные серверы недоступны. Пока доступны только игра с ботами, тренировочный курс и карты из мастерской.
Он уже успела обогнать:
- Dead by Daylight — 36к игрока
- Battlefield 6 — 32к игроков
- Marvel Rivals — 31к игроков
- Euro Truck Simulator 2 — 30к игроков
- R.E.P.O. — 21к игроков
ну это корчи видно пересели, которым каждый кадр на счету, они ведь играют на зеончике и на топ плате какой-нибудь Atermiter и оперативочка 16гб тоже серверная, и доказывают какая же производительная у них система за 2 рубля
Один сектант хуанжи уже клоуна поставил
пока что доказываешь тут только ты свою тупость
Да)) Атермитер, Хуанжи, на ВБ раскупают как пирожки))
Странно при таком имидже и того, сколько бабок в этот имидж вбухивают иметь какое то 27 место. Видимо поэтому мы видим эти потуги пиарщиков в виде сравнения с другими играми которые их поделка обошла. Впрочем не стоит забывать, что есть и вторая часть, которая не давно вышла. Но как говорится, мы всегда помним то первое, прежде всего.
p.s. Serios Damage Bringers от Rubbish советую послушать. А выше что написал это я любя.
В КС 2 1.5 млн человек прямо сейчас играет, ты о чем? И какая реклама?
Из которых половина боты, фармящие кейсы, но как факт органики там прилично.
Откуда инфа про половину?
Больше писать не о чем? )))) Давай и по другим играм тогда тоже
ну как бы 27 место, соревновательной игре которой 14 лет, норм новость, все лучше чем "СЛУХИ"
Я недавно пробовал запустить кс го. Побегал с ботами, невозможно уже на это смотреть после кс2, слишком стремная графика
после запуска 3х разных версий кс го по часу геймплея каждая, не мог в это играть после кс 1.6 и кс соурс, про кс2 там уже даже говорить не о чем ) графодрочеры никогда не поймут о чем я., хотя и поймут наверно только те, кто с кс 1.6 с клубов и те кто поднимал свои серваки, др*чил настройки, этот cfg и на каждый пинг куча заученных команд в консоли и турики на фасткапе. не, щас уже потерянное поколение бедолаг.
В CS GO на максимальных настройках даже сейчас графика вполне красивая для соревновательного шутера. Я бы и сейчас играл в CS 2 с графикой CS GO. Мне этот технологичный дым, дождик на De_Train и сабтик нафиг не упали.
Я очень много играл в 1.6 в свое время и не могу на него смотреть так же как и на КС го. Это г-но мамонта уже, просто устарела игра по всем параметрам
Кс конечно интересная игра. Но, спустя много лет, начиная от компа брата, клубов, своего сервера на три калеки и заканчивая кс го2, ну её нафиг. Я пробовал пару лет назад запускать, хватило на пару каток, интерес уже не тот конечно.
Рейтинг играл?
Ты просто перегорел. У меня точно так же с Dota 2 было. Я с самого зарождения жанра moba играл в Dota allstars, HON, League of legends, Smite. Потом стал играть в Dota 2. Было интересно, а сейчас хватило на 20 минут. До этого месяца 3 не запускал её. В итоге удалил. Тупо не интересно.
Как игру запустить поясните? В Стим по поиску не находит.
через стимдб можешь скачать для большего понимания заходишь на стимдб выбираешь кс.го там сверху будет lauch зеленым жмешь у тебя открывается стим с выбором куда скачать ну и усе
Спасибо!