От подвалов до стадионов: вышел документальный фильм об истории CS:GO

Производитель энергетических напитков Red Bull выпустил документальный фильм про историю Counter-Strike: Global Offensive. Картина длится полтора часа и получила субтитры на 14 языках, включая русский.

Memories of CS:GO — The Early Years рассказывает о самых значимых событиях профессиональной сцены дисциплины за десять лет, а также ее пути от маленьких турниров в подвалах компьютерных клубов до огромных чемпионатов. Участие в съемках приняли бывшие и действующие киберспортсмены, а также другие медийные личности.

CS:GO вышла в 2012 году. 28 сентября 2023 Valve полностью попрощалась с игрой и заменила ее обновленной версией Counter-Strike 2 на движке Source 2.