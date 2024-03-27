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Counter-Strike: Global Offensive 21.08.2012
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От первого лица
7.9 3 839 оценок

От подвалов до стадионов: вышел документальный фильм об истории CS:GO

Simple Jack
Новости

Производитель энергетических напитков Red Bull выпустил документальный фильм про историю Counter-Strike: Global Offensive. Картина длится полтора часа и получила субтитры на 14 языках, включая русский.

Memories of CS:GO — The Early Years рассказывает о самых значимых событиях профессиональной сцены дисциплины за десять лет, а также ее пути от маленьких турниров в подвалах компьютерных клубов до огромных чемпионатов. Участие в съемках приняли бывшие и действующие киберспортсмены, а также другие медийные личности.

CS:GO вышла в 2012 году. 28 сентября 2023 Valve полностью попрощалась с игрой и заменила ее обновленной версией Counter-Strike 2 на движке Source 2.

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4
Комментарии: 4
Ваш комментарий
Nephth Renar
5
in the void

уже много лет для 90% игроков кс это прежде всего сундучки))) вольво знает как удерживать свою многомиллионную армию

1
PastoralUpton

Надо тоже фильм запилить "Песочница" от сопливого детства в Детсаде до взрослой жизни на Канарах.

0
hpi

Про Канары это пи##еж?

0