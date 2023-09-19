Продажи Counter-Strike: Global Offensive принесли Valve рекордные для Steam $6,7 млрд

Компания Valve заработала $6,7 млрд за счет продажи CS:GO, что является рекордным показателем для игр, которые реализуются через Steam. Такой информацией поделился аналитический сервис Gamalytic.

На втором месте по выручке от продаж расположилась PUBG, принесшая $4,3 млрд, а топ-3 дополнила Apex Legends, продажи которой составили $1,1 млрд. Наряду с CS:GO это единственные игры, доход от которых превысил $1 млрд.

По данным источника, с момента релиза CS:GO было продано 542 млн копий. Это в разы превышает показатели PUBG и Apex Legends, которые составили 123 млн и 49 млн соответственно.

Важно отметить, что информация Gamalytic может отличаться от реальных данных о продажах в Steam. При подсчете аналитики использовали собственный алгоритм, который опирается на множество различных показателей.

Напомним, Valve выпустила CS:GO в августе 2012 года. Со временем эта игра стала одной из самых популярных в мире и закрепилась в качестве лидирующей киберспортивной дисциплины. Изначально CS:GO реализовывалась на платной основе, но с декабря 2018 года стала бесплатной.