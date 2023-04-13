Counter-Strike: Global Offensive 21.08.2012
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Стример раскритиковал организацию азиатских отборочных к мейджору по CS:GO

Simple Jack
Новости

Популярный стример и игрок состава Twisted Minds по CS:GO Никола Lobanjica Мижоманович поделился впечатлениями об участии в BLAST.tv Paris Major 2023: Asia-Pacific RMR. Он рассказал в твиттере о многочисленных проблемах в организации отборочных.

Я не видел хуже организованного турнира и надеюсь, что остальные мейджоры будут проводиться не так. Это только с моей точки зрения и на основе того, что видел я. Я не хочу писать то, что слышал от других игроков, а некоторые моменты нельзя выкладывать в открытый доступ. Здесь я описал только то, через что прошёл сам.

По словам Мижомановича, в каждом матче турнира была потеря пакетов 5-10%. На всех ПК был открыт полный выход в интернет, обычно организаторы блокируют эту возможность, чтобы избежать возможность нечестной игры.

Помимо этого, в один из игровых дней, в тренировочную комнату Twisted Minds проник фанат. Турнирный оператор назвал это виной самой команды. За несколько дней до инцидента неизвестный угрожал «найти и зарезать» Lobanjica, менеджмент попросил нанять охранника для игрока. По словам стримера, организаторы прислали человека «весом 50 кг и ростом 160 см». Он также отметил, что сотрудники BLAST вели себя грубо по отношению к киберспортсменам.

BLAST.tv Paris Major 2023: Asia-Pacific RMR прошёл 6-9 апреля в Улан-Баторе, Монголия. Коллективы разыграли два слота на BLAST.tv Paris Major 2023. Twisted Minds не смогли отобраться на мейджор.

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Комментарии: 5
Ваш комментарий
Bamburrr

Вот это стример, он из зала стримит?

0
Helix8

мышкой накачался

Спойлер
0
erkins007 Helix8

Да, я как-то иначе КИБЕР-спортсменов представлял.

1
Diablonos Helix8

По методике Невского, не иначе.

1
Protocol10

в доку 2 только играю, уже джип в москве стоит и ролехи не одна штука

-2