В сеть слили исходный код сборки Counter-Strike: Global Offensive от марта 2019 года

В интернете появились файлы, которые предположительно являются исходным кодом Counter-Strike: Global Offensive от марта 2019 года. Утечка произошла в минувшие выходные, и, по описаниям пользователей, это значительно более свежий снимок кода, чем тот, что был доступен публично ранее (в частности, код из репозитория 2017 года, который слили в 2020-м). По имеющейся информации, утечка касается только CS:GO и не содержит исходного кода Counter-Strike 2. Компания Valve пока официально не подтверждала подлинность этих файлов.

Это не первый подобный инцидент. В апреле 2020 года исходный код CS:GO и Team Fortress 2 уже появлялся в открытом доступе, что вызвало опасения по поводу потенциальных эксплойтов и читерства. Тогда Valve подтвердила подлинность той части кода, которая касалась CS:GO, и пояснила, что утечка произошла из ограниченного репозитория движка, предоставленного партнёрам в конце 2017 года. В компании заявили, что не видят причин для беспокойства, и рекомендовали игрокам продолжать пользоваться официальными серверами.

Новый слив датирован мартом 2019 года — это более чем на год новее, чем код из предыдущей утечки. В теории доступ к исходному коду может упростить создание читов и поиск уязвимостей. Однако практическая ценность этих файлов для злоумышленников неочевидна, учитывая, что основное внимание Valve сейчас сосредоточено на Counter-Strike 2, и неизвестно, насколько код CS:GO пересекается с его базой. Кроме того, некоторые источники отмечают, что утечка вряд ли приведёт к появлению новых уязвимостей в текущей версии игры, так как это код CS:GO, а не CS2. Точное происхождение и полное содержимое нового архива пока остаются невыясненными.

Пока Valve хранит молчание, игрокам остаётся только следить за развитием событий. В прошлый раз компания достаточно оперативно отреагировала и заверила сообщество в безопасности. С большой вероятностью, текущая утечка также не приведёт к каким-либо серьёзным последствиям для игроков, особенно учитывая, что речь идёт о старой версии игры, а не о CS2. Однако ситуация может проясниться только после официального заявления Valve.