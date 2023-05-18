В Steam заблокировали три аккаунта со скинами CS:GO ценой $565 000

Компания Valve запретила возможность обмена скинами CS:GO трем аккаунтам в Steam. Их суммарная стоимость предметов превышает $565 тыс. На это обратил внимание пользователь Reddit.
Фанаты игры предположили, что профили принадлежат сайтам азартных игр. Забаненный трейдер Мадани Oliver Inc. Оливер обратился в компанию с просьбой снятия блокировки, но Valve не ответила на запрос, а также ограничила возможность написать ей после четырех неудачных обращений. На момент публикации материала судьба данных аккаунтов неизвестна.
В мае компания Valve обновила правила Steam. Она ввела запрет на смурфинг, читерство и манипуляции с рейтингом, а также отметила, что отныне пользователям нельзя заниматься коммерческой деятельностью, включая «размещение рекламы, азартные игры, покупку или продажу аккаунтов Steam».
Вот и славненько, вот и правильно.
Теперь эти скины еще сильнее вырастут в цене?
Нет
пох же
Правильно. Хоть немного огородит школьников от этой пирамиды.