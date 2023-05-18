Counter-Strike: Global Offensive 21.08.2012
7.9 3 568 оценок

В Steam заблокировали три аккаунта со скинами CS:GO ценой $565 000

Simple Jack
Новости

Компания Valve запретила возможность обмена скинами CS:GO трем аккаунтам в Steam. Их суммарная стоимость предметов превышает $565 тыс. На это обратил внимание пользователь Reddit.

Фанаты игры предположили, что профили принадлежат сайтам азартных игр. Забаненный трейдер Мадани Oliver Inc. Оливер обратился в компанию с просьбой снятия блокировки, но Valve не ответила на запрос, а также ограничила возможность написать ей после четырех неудачных обращений. На момент публикации материала судьба данных аккаунтов неизвестна.

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В мае компания Valve обновила правила Steam. Она ввела запрет на смурфинг, читерство и манипуляции с рейтингом, а также отметила, что отныне пользователям нельзя заниматься коммерческой деятельностью, включая «размещение рекламы, азартные игры, покупку или продажу аккаунтов Steam».

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Комментарии: 5
Ваш комментарий
Destroited

Вот и славненько, вот и правильно.

2
Kamishini1993

Теперь эти скины еще сильнее вырастут в цене?

0
NarkoSky

Нет

-1
Мур Мур lamour

пох же

0
TAPAKAH222

Правильно. Хоть немного огородит школьников от этой пирамиды.

0