Valve не позволила фанатам выпустить амбициозный мод для Counter-Strike, который мог вернуть дух CS 1.6

2025 год начался с разочарования для фанатов классического командного шутера Counter-Strike. После восьми лет разработки мод Classic Offensive, стремившийся воссоздать атмосферу культовой версии CS 1.6 на базе Counter-Strike: Global Offensive, был отклонен компанией Valve. Разработчики мода получили отказ в выпуске на Steam без объяснения причин, вследствие чего проект был официально «закрыт».

Мод Classic Offensive обещал вернуть игроков в эпоху CS 1.6, предлагая переработанные звуки, анимации, графику и механику, вдохновленные оригинальной версией игры, но с улучшенными современными технологиями. Команда даже отказалась от использования утекшего исходного кода Source Engine, чтобы оставаться в правовом поле, и удаляла упоминания "Counter-Strike" из названия по запросу Valve. Однако даже этого оказалось недостаточно.

Согласно заявлению команды, поданному 29 декабря, Valve молчала с момента отправки сборки на проверку еще в октябре 2024 года. Лишь 11 января 2025 года мододелы получили известие о том, что им было отказано в публикации в цифровом магазине Steam без каких-либо объяснений. Разработчики сообщили, что за последние годы они не получали четкой обратной связи от Valve, что сильно осложняло процесс разработки.

Проблемы могли возникнуть из-за технических решений, к которым прибегли создатели мода. Из-за отсутствия лицензии на исходный код Counter-Strike: Global Offensive и невозможности официально поддерживать модификации, команда была вынуждена искать обходные пути. В частности, разработчики использовали старую версию движка с потенциальными уязвимостями и создавали "взломанные" серверы для тестирования сетевых функций. Эти меры могли вызвать опасения у Valve, особенно учитывая вопросы безопасности и правомерности подобных подходов. Тем не менее, закрытие фанатского проекта со стороны Valve выглядит весьма печально.

Авторы Classic Offensive в своих последних публикациях выразили сожаление и призвали другие команды, работающие с проектами Valve, быть осторожнее и заранее предусматривать риски, если их выпуск зависит от Steam. Они подчеркнули, что отказ Valve стал для них "хуже, чем официальный запрет".