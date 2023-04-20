Counter-Strike: Global Offensive 21.08.2012
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Valve повысила курс доллара в CS:GO - ключ к кейсу обойдется в 204 рубля

Simple Jack
Новости

Компания Valve скорректировала курсы валют в CS:GO. Цены на внутриигровые предметы повысились более чем на 12%.

Например, ключ к любому кейсу теперь обойдется в ₽204 (ранее ₽180), а капсула с наклейками — в ₽81 (ранее ₽72). Несмотря на повышение курса в шутере, в Dota 2 цены не изменились — там доллар так и остался равен ₽65.

В прошлые выходные стример Сакиб Lirik Захид получил два ножа подряд из кейсов в CS:GO. Сначала он вытащил «Нож с лезвием-крюком | Дамасская сталь», а после ему достался «Складной нож | Волны».

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