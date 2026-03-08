Valve запретила официальные турниры по Counter-Strike: Global Offensive

Компания Valve подтвердила изданию Dust2.us, что не будет выдавать лицензии на проведение соревновательных турниров по Counter-Strike: Global Offensive. Решение выглядит неожиданным на фоне недавнего возвращения игры в Steam в качестве отдельного приложения.
Недавно Valve фактически отделила Counter-Strike: Global Offensive от Counter-Strike 2, присвоив классической версии игры собственный App ID. Это позволило пользователям снова запускать оригинальную версию шутера 2012 года, что сразу же привело к росту интереса со стороны игроков.
На момент публикации новости онлайн в Counter-Strike: Global Offensive превысил 66 000 человек одновременно. Однако, несмотря на возвращение игры и всплеск популярности, организованный киберспортивный сценарий для неё остаётся закрытым.
При этом компания продолжает выдавать лицензии на турниры по другим классическим проектам. В частности, речь идёт о таких играх, как Counter-Strike 1.6, Counter-Strike: Source, Team Fortress Classic и Day of Defeat.
Логично создавать каннибализм глупо в сфере, где большие бабки вертятся. А вот использовать игру как завлекалочку на новую часть вполне. Почему же тогда на Counter-Strike 1.6, Counter-Strike: Source это не коснулась. Ответ прост Валве их не считает конкурентами второй части по каким-то причинам. И соответственно каннибализма от них не видит.
Можно ещё создать новость что Valve больше по 1.6 турниры не проводит, а она ведь в стиме!
До сих пор нет ни комментариев, ни новостей от разработчиков, ни обновлении для CS: GO. Неизвестно, что будет дальше, что задумали и какие планы у разработчиков. Но тот факт, что они добавили в Steam не просто CS: GO, а фактически последнюю версию игры, которая была до перехода в CS 2 и она выглядит, как «отгрызок» или бета-версия CS 2 – это странно и вызывает не только вопросы, но и недоумении и предположении.