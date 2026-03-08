Valve запретила официальные турниры по Counter-Strike: Global Offensive

Компания Valve подтвердила изданию Dust2.us, что не будет выдавать лицензии на проведение соревновательных турниров по Counter-Strike: Global Offensive. Решение выглядит неожиданным на фоне недавнего возвращения игры в Steam в качестве отдельного приложения.

Недавно Valve фактически отделила Counter-Strike: Global Offensive от Counter-Strike 2, присвоив классической версии игры собственный App ID. Это позволило пользователям снова запускать оригинальную версию шутера 2012 года, что сразу же привело к росту интереса со стороны игроков.



На момент публикации новости онлайн в Counter-Strike: Global Offensive превысил 66 000 человек одновременно. Однако, несмотря на возвращение игры и всплеск популярности, организованный киберспортивный сценарий для неё остаётся закрытым.



При этом компания продолжает выдавать лицензии на турниры по другим классическим проектам. В частности, речь идёт о таких играх, как Counter-Strike 1.6, Counter-Strike: Source, Team Fortress Classic и Day of Defeat.