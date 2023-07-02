Волна банов в CS:GO привела к потере скинов и других предметов на сумму более 2 млн долларов ©

Valve забанила около 40 аккаунтов CS:GO за торговлю, в результате чего были потеряны внутриигровые предметы на сумму более 2 миллионов долларов. Любой аккаунт, получивший бан сообщества, больше не может торговать предметами, поэтому их запасы скинов, наклеек, перчаток, ножей и т.п. из CS:GO теперь находятся в подвешенном состоянии. Другие торговцы, очевидно, восприняли это как предупреждение и продают все, что у них есть.

Еще в июне сайт CSGOEmpire опубликовал электронную таблицу со списком трейдеров CS:GO, которых они обвинили в участии в схеме отмывания криптовалюты через CSGORoll, конкурирующий сайт. По данным Dexerto, все аккаунты, кроме одного, фигурировавшего в этом документе, были среди тех, кто попал под последнюю волну запретов, и есть предположение, что Valve выбрала их намеренно. Но Valve отказалась это комментировать.

Однако CSGOEmpire восприняла это как окончательное доказательство победы над своим конкурентом, которого она обвинила в "незаконном отмывании $12,7 млн. в криптовалюте только за последний месяц", а также в попытке шантажа, чтобы предотвратить обнародование списка.

Владелец CSGORoll выступил с публичным заявлением в Twitter, опровергнув обвинения в отмывании денег, а также заявив, что сайт не занимается азартными играми. "Я владею геймифицированной платформой для торговли скинами", - написал он, - "по закону на наших крупнейших рынках это не классифицируется как казино, потому что мы не предлагаем снятие наличных".

Правила поведения в Steam запрещают пользователям заниматься "коммерческой деятельностью" на платформе, включая "проведение конкурсов; азартные игры; покупку или продажу аккаунтов Steam; продажу контента, подарочных карт или других предметов".