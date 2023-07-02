Волна банов в CS:GO привела к потере скинов и других предметов на сумму более 2 млн долларов

Valve забанила около 40 аккаунтов CS:GO за торговлю, в результате чего были потеряны внутриигровые предметы на сумму более 2 миллионов долларов. Любой аккаунт, получивший бан сообщества, больше не может торговать предметами, поэтому их запасы скинов, наклеек, перчаток, ножей и т.п. из CS:GO теперь находятся в подвешенном состоянии. Другие торговцы, очевидно, восприняли это как предупреждение и продают все, что у них есть.
Еще в июне сайт CSGOEmpire опубликовал электронную таблицу со списком трейдеров CS:GO, которых они обвинили в участии в схеме отмывания криптовалюты через CSGORoll, конкурирующий сайт. По данным Dexerto, все аккаунты, кроме одного, фигурировавшего в этом документе, были среди тех, кто попал под последнюю волну запретов, и есть предположение, что Valve выбрала их намеренно. Но Valve отказалась это комментировать.
Однако CSGOEmpire восприняла это как окончательное доказательство победы над своим конкурентом, которого она обвинила в "незаконном отмывании $12,7 млн. в криптовалюте только за последний месяц", а также в попытке шантажа, чтобы предотвратить обнародование списка.
Владелец CSGORoll выступил с публичным заявлением в Twitter, опровергнув обвинения в отмывании денег, а также заявив, что сайт не занимается азартными играми. "Я владею геймифицированной платформой для торговли скинами", - написал он, - "по закону на наших крупнейших рынках это не классифицируется как казино, потому что мы не предлагаем снятие наличных".
Правила поведения в Steam запрещают пользователям заниматься "коммерческой деятельностью" на платформе, включая "проведение конкурсов; азартные игры; покупку или продажу аккаунтов Steam; продажу контента, подарочных карт или других предметов".
Превратили игру в базар какой-то...
Значит, что-то всё же тёмное могли проворачивать. В конце концов, торговля - это единственное, ради чего стоит вообще играть в CS:GO, ведь больше там делать нечего.
Сам в своё время торговлей вещами занимался, по без фанатизма. На покупку игр хватает - и ладно.
Они так могут аккаунт любого лицушника забанить и вся коллекция игр пойдёт коту под хвост, нафига люди тратят деньги на то что им не принадлежит, это же глупо.
Это гулпо для одних,и выгодно для других.
Могут забанить, если мутными вещами занимаешься. Если ты честный, то тебе ничего не грозит.
Святая наивность)))
Справедливо.
Через криптовалюту кто-то отмывает деньги.А кто-то через скины отмывает криптовалюту...
По мимо читеров появились кидалы и вот эти кидалы уходят в бан :() жалоб много.
Так эти кидалы еще и продают товар дороже вот что теперь делать выход один лавочку закрывать.
Валв прямо сказала, охладите траханье)