Counter-Strike: Global Offensive 21.08.2012
7.9 3 627 оценок

Волна банов в CS:GO привела к потере скинов и других предметов на сумму более 2 млн долларов

©
butcher69
Новости

Valve забанила около 40 аккаунтов CS:GO за торговлю, в результате чего были потеряны внутриигровые предметы на сумму более 2 миллионов долларов. Любой аккаунт, получивший бан сообщества, больше не может торговать предметами, поэтому их запасы скинов, наклеек, перчаток, ножей и т.п. из CS:GO теперь находятся в подвешенном состоянии. Другие торговцы, очевидно, восприняли это как предупреждение и продают все, что у них есть.

Еще в июне сайт CSGOEmpire опубликовал электронную таблицу со списком трейдеров CS:GO, которых они обвинили в участии в схеме отмывания криптовалюты через CSGORoll, конкурирующий сайт. По данным Dexerto, все аккаунты, кроме одного, фигурировавшего в этом документе, были среди тех, кто попал под последнюю волну запретов, и есть предположение, что Valve выбрала их намеренно. Но Valve отказалась это комментировать.

Однако CSGOEmpire восприняла это как окончательное доказательство победы над своим конкурентом, которого она обвинила в "незаконном отмывании $12,7 млн. в криптовалюте только за последний месяц", а также в попытке шантажа, чтобы предотвратить обнародование списка.

Владелец CSGORoll выступил с публичным заявлением в Twitter, опровергнув обвинения в отмывании денег, а также заявив, что сайт не занимается азартными играми. "Я владею геймифицированной платформой для торговли скинами", - написал он, - "по закону на наших крупнейших рынках это не классифицируется как казино, потому что мы не предлагаем снятие наличных".

Правила поведения в Steam запрещают пользователям заниматься "коммерческой деятельностью" на платформе, включая "проведение конкурсов; азартные игры; покупку или продажу аккаунтов Steam; продажу контента, подарочных карт или других предметов".

5
10
Комментарии: 10
Ваш комментарий
Аристов--Черный

Превратили игру в базар какой-то...

3
warp 37

Значит, что-то всё же тёмное могли проворачивать. В конце концов, торговля - это единственное, ради чего стоит вообще играть в CS:GO, ведь больше там делать нечего.

Сам в своё время торговлей вещами занимался, по без фанатизма. На покупку игр хватает - и ладно.

0
tvorog8088

Они так могут аккаунт любого лицушника забанить и вся коллекция игр пойдёт коту под хвост, нафига люди тратят деньги на то что им не принадлежит, это же глупо.

0
AlexGTX1070ldgamer

Это гулпо для одних,и выгодно для других.

0
Алан Битаров

Могут забанить, если мутными вещами занимаешься. Если ты честный, то тебе ничего не грозит.

1
tvorog8088 Алан Битаров

Святая наивность)))

0
wdymBro

Справедливо.

0
AlexGTX1070ldgamer

Через криптовалюту кто-то отмывает деньги.А кто-то через скины отмывает криптовалюту...

0
Олег Соколов86

По мимо читеров появились кидалы и вот эти кидалы уходят в бан :() жалоб много.

Так эти кидалы еще и продают товар дороже вот что теперь делать выход один лавочку закрывать.

0
User1105

Валв прямо сказала, охладите траханье)

-1