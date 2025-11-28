24 часа в огне боя: как Олег Смирнов (Deep_DEP) установил рекорд России в Counter-Strike 2

Видео блогер Смирнов Олег Андреевич (Deep_DEP) С официальным дипломом и Знаком «Золотая Звезда Рекордсмена России»

Рекорд России по продолжительности игры в Counter-Strike 2: подвиг Олега Смирнова (Deep_DEP)

Видеоблогер и игровой аналитик Олег Смирнов, известный в игровых кругах как Deep_DEP, установил рекорд России в игре Counter-Strike 2. Рекорд официально зарегистрирован 7 ноября 2025 года. Его достижение носит название «Самая продолжительная игра в Counter-Strike 2» и включает 24 часа 54 минуты подтверждённого стрима в соревновательном режиме.

Когда и где было установлено достижение?

Рекордный марафон проходил с 24 по 25 октября 2025 года в Нижнем Новгороде. Начало игры — 20:00 24 октября. Первые полчаса были посвящены подготовке, а в 20:30 Олег приступил непосредственно к игре.

Deep_DEP после завершения рекордного марафона 24-часового стрима по игре Counter-Strike 2

Как проходил рекорд?

Игра велась исключительно в рейтинговом режиме.

Олег начал с калибровки профиля и за 24 часа достиг рейтинга 4 020.

За это время было сыграно 40 матчей.

Блогер взял 7 перерывов по 5 минут, согласно условиям рекорда. После перерывов необходимо было отыграть упущенное время. В итоге накопленные 35 минут были отыграны, что позволило достичь общей продолжительности игры в 24 часа 54 минуты.

Мнение Олега Смирнова о рекорде

Олег поделился, что установление рекорда далось ему нелегко: за сутки, проведённые в игре, он ощущал усталость, сонливость и изнурение. Тем не менее блогер считает, что этот рекорд важен для популяризации игр как части культуры, творчества, науки и спорта. Он выразил надежду, что его достижение будет побито, и призвал других геймеров принять участие в соревновании за этот рекорд.

«Данный рекорд мне удался тяжело. За сутки, проведённые в игре, я ощущал усталость, сонливость и изнурённое состояние. Я чувствовал, что этот рекорд сильно повлиял на моё здоровье. Но этот рекорд я должен был установить ради того, чтобы обычные геймеры знали: все мы можем получать достижения не только виртуальные, но и реальные по играм. Также хотел бы, чтобы мой рекорд кто-нибудь побил. Ведь игры — это не только развлечение, игры — это культура, творчество, наука и спорт. Так давайте же вместе соревноваться по данному рекорду. Я установил начало и передаю эстафету следующему. Удачи вам, ребята!» — отметил Олег Смирнов.

История попыток

Это была вторая попытка Олега установить данный рекорд. Первая попытка была предпринята 7 июня 2025 года, но из-за неправильного ухода на перерыв рекорд был признан неофициальным.

Знак «Золотая Звезда Рекордсмена России»

За своё достижение Олег Смирнов (Deep_DEP) получил Знак «Золотая Звезда Рекордсмена России».