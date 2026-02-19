59-летняя стримерша одолела лучших киберспортсменов мира в Counter-Strike 2 и стала звездой сети

В мире киберспорта принято считать, что с возрастом реакция игрока неизбежно снижается, однако 59-летняя стримерша из Китая Чжун Хуанхуан, известная под ником «Тетушка Хуан» (Auntie Juan), блестяще опровергла этот стереотип. Геймерша стала вирусной сенсацией после того, как во время шоу-матча смогла на равных выступить против действующих звезд мировой сцены.

Это событие произошло во время дружеского выставочного турнира. Тетушка Хуан, оказавшись в одной игре с элитой Counter-Strike, не растерялась и в напряженном моменте оформила фраги на двух знаменитых профессионалах: 19-летнем феномене Даниле «donk» Крышковце и Дмитрии «sh1ro» Соколове. Её молниеносная реакция шокировала зрителей, а клип с устранением чемпионов мгновенно разлетелся по социальным сетям.

Как выяснили позже журналисты, Чжун Хуанхуан до 50 лет вообще не интересовалась видеоиграми. Впервые за клавиатуру и мышь она села только в 2020 году во время пандемии, когда сын обучил её основам. Начинала она с того, что «врезалась в стены и смотрела в виртуальное небо», но за несколько лет достигла впечатляющего мастерства.

На январь 2026 года статистика Тетушки Хуан действительно впечатляет и вызывает уважение — она наиграла в шутер от Valve уже более 8 057 часов.

Уровень игры 59-летней стримерши настолько высок, что в чате её трансляций регулярно появляются скептики. Зрители выдвигают теории, что за аватаром скрывается ИИ, используется программа для изменения голоса или «старческий CGI-фильтр». Тем не менее, прошедший матч доказал, что её навыки более чем реальны. Помимо CS2, энергичная кибер-бабушка также играет в GTA 5 и Elden Ring.