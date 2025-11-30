ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Counter-Strike 2 28.09.2023
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Условно-бесплатная, От первого лица
6.3 997 оценок

77-летняя стримерша бабушка Ольга номинирована на международную премию NNYS

DezkQ DezkQ

77-летняя стримерша Ольга Ивановна, более известная онлайн как i_olga, попала в международную номинацию NNYS «Лучший игровой момент» – за эйс на карте Dust 2, который в этом году завирусился в соцсетях.

Эйс – это момент, когда игрок за раунд убивает всю вражескую команду. Пенсионерка расположилась возле «ямы» и с помощью M4A1-S расстреляла пятерых противников, выходящих навстречу – клип разлетелся по Reddit, заняв 4-е место в сабреддите CS.

Пенсионерка Ольга Ивановна стримит на Twitch с 2021 года. В описании ее аккаунта сказано, что на платформе она уже не новичок. «Когда я играю, то про все забываю, можно сказать, отрываюсь от забот», – говорится в профиле.

Источник  
1
4
Комментарии:  4
Ваш комментарий
JustA_NiceGuy

Премию за кемперство?

2
Джонни ди

пачка выпала и ты должен по всей карте как додик искать противника? умно

1
DezkQ

Кто то запретил кемперить ?

1
Ziyter7

Не завидуй, что даже пенсионерка играет лучше тебя. 🤣

1