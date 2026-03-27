Counter-Strike 2 28.09.2023
ADL: Counter-Strike 2 и PUBG - самые токсичные онлайн-игры

Serious Ash Serious Ash

А лучшими стали GTA Online и Minecraft

Американская правозащитная организация Anti-Defamation League (ADL) опубликовала итоги исследования по безопасности десяти популярных онлайн-игр и их методы борьбы с негативом, антисемитизмом и экстремизмом. В результате самыми токсичными тайтлами с минимальным уровнем защиты стали Counter-Strike 2 и PUBG из-за отсутствия политики против поведения, разжигающего ненависть.

Наилучшими играми по критерию защиты от токсичности и борьбы с ней стали GTA Online, Minecraft, Call of Duty и Fortnite. Тайтлами со средним уровнем защиты признали Roblox, Madden NFL, Valorant и Clash Royale.

Ранее ученые опубликовали исследование, в ходе которого выяснили, что прохождение игр до конца вызывает «постигровую депрессию». Она сопровождается чувством пустоты, эмоциональной усталости и сильной рефлексией.

Neko-Acheron
прохождение игр до конца вызывает «постигровую депрессию». Она сопровождается чувством пустоты, эмоциональной усталости и сильной рефлексией

Чего? Что это за… учение ? Да уж…

1
Black3D

Чего они наговаривают? А как же дота? По сравнению с ней контра это ясли для детишек.