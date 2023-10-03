AMD Radeon Software Adrenalin 23.20.11.7: Исправлен сбой драйвера при игре в Counter Strike 2

Компания AMD выпустила новую версию драйвера Radeon Software Adrenalin 23.20.11.7 (non-WHQL) для Windows 11 и Windows 10. В обновлении драйвера была исправлена проблема, когда драйвер периодически вылетал во время игры в Counter Strike 2 с включенным MSAA или FSR.
Обновление драйвера AMD Radeon Software Adrenalin 23.20.11.7 (non-WHQL) для Windows 11 и Windows 10 включает исправление проблемы с периодическими сбоями драйвера при игре в Counter Strike 2.
Исправленные проблемы
- Исправлена проблема, когда драйвер периодически вылетал во время игры в Counter Strike 2 с включенным MSAA или FSR на некоторых графических продуктах AMD, таких как Radeon RX 7900 XTX.
То есть, если раньше у пользователей возникали проблемы с непредвиденными вылетами драйвера при игре с включенным мультисэмплингом антиалиасингом (MSAA) или функцией FidelityFX Super Resolution (FSR) на указанных видеокартах, то после обновления такой проблемы не должно возникнуть.
Известные проблемы
- Overlay отображения метрик производительности может сообщать N/A (недоступно) для FPS в различных играх. В различных играх значение FPS (кадров в секунду) может отображаться как N/A (недоступно) в наложении метрик производительности. Это означает, что пользователи не могут видеть текущий FPS во время игры.
- Аудио может периодически рассинхронизироваться с видео при записи с помощью AMD Software: Adrenalin Edition с кодеком AV1. Пользователи, которые используют AMD Software: Adrenalin Edition для записи видео с кодеком AV1, могут столкнуться с проблемой, когда аудио периодически становится несинхронизированным с видео. Это может сказаться на качестве записываемого контента.
- Дисплей может периодически зависать после изменения формата кодирования во время стриминга выбранных игр с использованием AMD Link.. При стриминге определённых игр с использованием AMD Link экран может периодически зависать, если пользователь меняет формат кодирования. Временное решение этой проблемы – выбрать желаемый тип кодирования до начала стриминга.