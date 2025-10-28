"Азарт под видом скинов": создатель DayZ обвинил Valve в хищнической монетизации и двойных стандартах

Создатель DayZ и Icarus Дин Холл раскритиковал Valve за внедрение «механик азартных игр» в своих продуктах и за то, что, по его мнению, компания ускользает от заслуженной критики. Поводом для высказывания стало недавнее обновление Counter-Strike 2, после которого, по оценкам аналитиков, общая стоимость редких предметов в экономике игры упала на миллиарды долларов.

«Valve не получает и десятой доли критики, которую заслуживает. Мне отвратительны механики азартных игр в видеоиграх — им там абсолютно не место», — заявил Холл в интервью Eurogamer.

По его словам, Valve «изящно обошла» регулирование, взимая плату не за лутбоксы напрямую, а за ключи для их открытия. Формально это не азартная игра, но по сути — та же рулетка, считает разработчик. Он предложил компаниям, уверенным в безвредности таких механик, предоставить данные университетам для исследований, «которые просто умоляют изучить этот вопрос».

Холл признаёт, что идеальной модели монетизации пока не существует. Он раскритиковал и подход с множеством DLC, которым вынужденно пользуется его студия RocketWerkz в Icarus. «Мы это сделали, чтобы выжить, но я не фанат такой модели», — признался он.

Для своей новой игры Kitten Space Agency RocketWerkz намерена попробовать иной путь: проект будет бесплатным, но игроки смогут добровольно поддерживать его разработку. «Игры могут вдохновлять, а вдохновение должно быть бесплатным», — отметил Холл.

Критика Valve звучит не впервые. Бывший экономист компании, Янис Варуфакис, ранее утверждал, что внутриигровые рынки скинов породили «технофеодализм» — систему, где корпорации извлекают прибыль из замкнутых цифровых экосистем.