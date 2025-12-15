ЧАТ ИГРЫ
Counter-Strike 2 28.09.2023
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Условно-бесплатная, От первого лица
6.3 1 007 оценок

Бабушка Ольга выиграла номинацию "Лучший игровой момент" на международной премии NNYS по Counter-Strike 2

Gutsz Gutsz

77-летняя стримерша, известная в сообществе как i_olga или просто «Бабушка Ольга», удостоилась престижной награды на международной премии NNYS. Ветеран виртуальных сражений одержала победу в категории «Лучший игровой момент», доказав, что реакция и тактика доступны геймерам любого возраста.

Поводом для награждения стал впечатляющий хайлайт на карте Dust 2. Заняв тактическую позицию в «яме»на длине, пенсионерка, вооруженная винтовкой M4, в одиночку остановила атаку вражеской команды. Противники так и не смогли выбить её с точки, что привело к эффектному «эйсу». Ролик с этим моментом мгновенно стал вирусным на Reddit и других площадках, вызвав волну восхищения у комьюнити.

Это уже не первое крупное признание заслуг Ольги за последнее время. Ранее она получила титул «Легенда Твича» в рамках премии SLAY 2025, за трансляцией которой следило рекордное для СНГ количество зрителей — более 700 тысяч. Также вклад пожилой геймерши в индустрию отметила профессиональная команда Virtus.pro: в сентябре клуб прислал ей подарки, включая фирменную джерси и набор периферии, поблагодарив за мотивацию для других игроков.

К сожалению, киберспортивные будни бабушки омрачают жизненные трудности. Совсем недавно стримерше пришлось продать всю свою коллекцию скинов в Counter-Strike 2. Ольга пояснила, что пошла на этот шаг вынужденно, чтобы закрыть финансовые долги близких родственников, и призвала своих зрителей никогда не попадать в подобные долговые ямы. Несмотря на это, i_olga продолжает вести регулярные трансляции, собирая вокруг себя преданную аудиторию.

Комментарии:  11
Пользователь ВКонтакте

Мозги просто не пересушены как у многих других, молодец бабуля 🎉🫡 // Андрей Щепилов

2
5uperNova

У геймеров в целом мозги не пересущиваются, ну кроме тех кто играет в Фортнайт и Роблокс

Denton451 5uperNova

На Фортнайт не гони, отличный шутан (если говорить именно про шутерные режимы), намного интереснее той же КСки.

1
utilizat0r Denton451

Какое нелепое сравнение.

1
создатель русского репа

Ух ты, вот это эйс на сильверах, ничего себе, вауууууу

2
ratte88
Заняв тактическую позицию, пенсионерка, вооруженная винтовкой M4, в одиночку остановила атаку вражеской команды

Если не знать, что речь про игру идёт, то новость смешнее становится.

DisAssBella

Тем временем, рандомный чел выходя на длинну с диглом и делая 5/5

Иваныч из Тулы

Есть ещё порох в пороховницах 💪

BigusDickus

у противников были шариковые мышки с выпаянной левой кнопкой?

Lvinomord

Про неё даже игру сделали;) На TGA был трейлер;)

askazanov

Молодец! И уважение ей!!!!