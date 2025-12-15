Бабушка Ольга выиграла номинацию "Лучший игровой момент" на международной премии NNYS по Counter-Strike 2

77-летняя стримерша, известная в сообществе как i_olga или просто «Бабушка Ольга», удостоилась престижной награды на международной премии NNYS. Ветеран виртуальных сражений одержала победу в категории «Лучший игровой момент», доказав, что реакция и тактика доступны геймерам любого возраста.

Поводом для награждения стал впечатляющий хайлайт на карте Dust 2. Заняв тактическую позицию в «яме»на длине, пенсионерка, вооруженная винтовкой M4, в одиночку остановила атаку вражеской команды. Противники так и не смогли выбить её с точки, что привело к эффектному «эйсу». Ролик с этим моментом мгновенно стал вирусным на Reddit и других площадках, вызвав волну восхищения у комьюнити.

Это уже не первое крупное признание заслуг Ольги за последнее время. Ранее она получила титул «Легенда Твича» в рамках премии SLAY 2025, за трансляцией которой следило рекордное для СНГ количество зрителей — более 700 тысяч. Также вклад пожилой геймерши в индустрию отметила профессиональная команда Virtus.pro: в сентябре клуб прислал ей подарки, включая фирменную джерси и набор периферии, поблагодарив за мотивацию для других игроков.

К сожалению, киберспортивные будни бабушки омрачают жизненные трудности. Совсем недавно стримерше пришлось продать всю свою коллекцию скинов в Counter-Strike 2. Ольга пояснила, что пошла на этот шаг вынужденно, чтобы закрыть финансовые долги близких родственников, и призвала своих зрителей никогда не попадать в подобные долговые ямы. Несмотря на это, i_olga продолжает вести регулярные трансляции, собирая вокруг себя преданную аудиторию.