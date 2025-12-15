Бабушка Ольга выиграла номинацию "Лучший игровой момент" на международной премии NNYS по Counter-Strike 2

77-летняя стримерша, известная в сообществе как i_olga или просто «Бабушка Ольга», удостоилась престижной награды на международной премии NNYS. Ветеран виртуальных сражений одержала победу в категории «Лучший игровой момент», доказав, что реакция и тактика доступны геймерам любого возраста.
Поводом для награждения стал впечатляющий хайлайт на карте Dust 2. Заняв тактическую позицию в «яме»на длине, пенсионерка, вооруженная винтовкой M4, в одиночку остановила атаку вражеской команды. Противники так и не смогли выбить её с точки, что привело к эффектному «эйсу». Ролик с этим моментом мгновенно стал вирусным на Reddit и других площадках, вызвав волну восхищения у комьюнити.
Это уже не первое крупное признание заслуг Ольги за последнее время. Ранее она получила титул «Легенда Твича» в рамках премии SLAY 2025, за трансляцией которой следило рекордное для СНГ количество зрителей — более 700 тысяч. Также вклад пожилой геймерши в индустрию отметила профессиональная команда Virtus.pro: в сентябре клуб прислал ей подарки, включая фирменную джерси и набор периферии, поблагодарив за мотивацию для других игроков.
К сожалению, киберспортивные будни бабушки омрачают жизненные трудности. Совсем недавно стримерше пришлось продать всю свою коллекцию скинов в Counter-Strike 2. Ольга пояснила, что пошла на этот шаг вынужденно, чтобы закрыть финансовые долги близких родственников, и призвала своих зрителей никогда не попадать в подобные долговые ямы. Несмотря на это, i_olga продолжает вести регулярные трансляции, собирая вокруг себя преданную аудиторию.
Мозги просто не пересушены как у многих других, молодец бабуля 🎉🫡 // Андрей Щепилов
У геймеров в целом мозги не пересущиваются, ну кроме тех кто играет в Фортнайт и Роблокс
На Фортнайт не гони, отличный шутан (если говорить именно про шутерные режимы), намного интереснее той же КСки.
Какое нелепое сравнение.
Ух ты, вот это эйс на сильверах, ничего себе, вауууууу
Если не знать, что речь про игру идёт, то новость смешнее становится.
Тем временем, рандомный чел выходя на длинну с диглом и делая 5/5
Есть ещё порох в пороховницах 💪
у противников были шариковые мышки с выпаянной левой кнопкой?
Про неё даже игру сделали;) На TGA был трейлер;)
Молодец! И уважение ей!!!!