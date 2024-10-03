Бесплатный шутер Counter-Strike 2 получил обновление с брелками, "оружейной" и другими улучшениями

Разработчики из студии Valve в свежем обновлении бесплатного сетевого шутера Counter-Strike 2 значительно расширили возможности персонализации оружия. Патч объёмом 4,9 ГБ, помимо множества исправлений и геймплейных улучшений, добавил в игру так называемую "оружейную" со специальным платным боевым пропуском. Также в игру добавили брелки для оружия, которые можно размещать практически на любом месте.
"Оружейная" в Counter-Strike 2 включает более 100 новых косметических предметов: три новых коллекции оружия, новый оружейный кейс, наклейки и совершенно новые брелки для оружия игроков. Доступ к этому контенту можно получить только после покупки специального пропуска за 1390 рублей. Это даёт возможность зарабатывать дополнительную внутриигровую валюту и тратить её на покупку уникальных предметов. Приобрести эту валюту отдельно нельзя — она выдаётся только при активации пропуска и получении игрового опыта за участие в матчах.
Кроме брелков и боевого пропуска, патч также принёс следующие изменения:
- На все предметы, приобретенные в игровом магазине (включая Оружейную), через торговые предложения и на Торговой площадке сообщества Steam, теперь распространяется 7-дневное ограничение на повторную торговлю и продажу.
- Удалена возможность удалять оружейные кейсы из инвентаря.
- Добавлен выбор уровня царапины наклейки при нанесении новых наклеек на оружие.
- Добавлен точный селектор уровня износа наклеек при сдирании существующих наклеек с инвентарного оружия. Любые наклеенные наклейки могут только увеличить уровень стирания наклеек
- Добавлена возможность немедленного удаления существующих наклеек с оружия в инвентаре в дополнение к соскабливанию наклеек.
- Добавлен предварительный просмотр модуля именных тегов на реальных элементах при применении именных тегов.
- Исправлено несколько случаев, когда применение именных бейджей или наклеек приводило к удалению оружия из вашего снаряжения.
- Настройка базового оружия, которое в данный момент экипировано, теперь автоматически экипирует новую настроенную версию.
- Улучшено положение персонажа на больших склонах.
- Сделал прикрепление и открепление ног разными для всех вариантов использования, чтобы помочь убрать агрессивно наклоненных персонажей (также известных как наклон MJ)
- Логика закрепления/открепления IK теперь не зависит от низкого времени отклика сервера
- IK стоп теперь возвращается в исходное положение, если стопы зафиксированы в позе, существенно отличающейся от изначальной.
- Переработан контент бега, ходьбы и приседаний, чтобы исправить широкое/разведенное положение ног при движении
- Изменена анимация и поведение лестниц, так что головы персонажей гораздо лучше отражают положение камеры игрока, в том числе персонажи теперь правильно приседают, находясь на лестницах.
- Убраны подпрыгивания при приседании или вставании во время прыжка, а также уменьшен наклон при анимации прыжка.
- Исправлено изменение позы персонажа при падении с уступа.
- Исправлено множество случаев, когда поза персонажа слегка выскакивала при движении с медленно движущимся оружием.
- Светошумовые гранаты и осколочно-фугасные гранаты больше не детонируют преждевременно, если они превышают предел «застрявшего отскока»
- Добавлен раскрывающийся список выбора отображения для полноэкранного режима без окон на экране настроек видео.
- Исправлены графические артефакты для эффекта огня на вкладке «Расширенное видео».
- Добавлена опция телеметрии для отображения графиков сетевого джиттера и ошибок подключения.
- Были исправлены многие другие ошибки аудио и проблемы на картах.
Casino Strikes 2
Лучшая монетизация из тех что есть. Хочешь донать, а хочешь зарабатывай сам на ТП. Именно благодаря КС уже лет 10 покупаю игры практически не вкладывая свои деньги.
и что плохого? выпал дроп после катки, продал. потом купил себе игру в том же стиме, не тратя реальные деньги
ни одна игра такого не предлагает
Кс из брутального низкополигонального шутана превратилась в пестрый высокополигональный цирк // Дмитрий Фирстаев
Ну главное бабки мутятся а лохи рубятся // Ильвир Исрафилов
а куда там деньги платить? прокачки же нет // Игорь Байкалов
Ну за все эти свистоперделки) скины музыка теперь вот это // Ильвир Исрафилов
А понял) // Игорь Байкалов
И в этом самом цирке доход и популярность игры намного выше. Последователи 1.6 уже настолько старые, что скоро нужно будет создавать спиритический сеанс для общения с ними.
А где античитик,Гейбок? буквально каждая вторая игра в прайм режиме стоится афк ,пока челик с мухи даёт -5 через стены.
А чемодан новый можно получить в недельном дропе и потом продать, если пропуск не брать?
Не буду врать, не знаю. Но судя по тому, что сундук покупается за 2 звезды, которые получаются только при покупке сезонника, то вряд ли.
Все понятно, вольво обратила свое внимание на отсутствие детально-дотошную систему раскраски скинов в первую очередь вместо технического состояния их игры
Лиш бы денег заработать, а нет, они честные и купить жетоны за донат нельзя... А пропуск нужно.
Для меня обнова ужасна, кс2 уже полностью донатная помойка, ощущение будто люди приходят не играть, не отдохнуть, а похвастаться калашом с брелочком и наклеечкой
пропуски всегда были платными и никак по другому их нельзя было получить
все дропы тебе также бесплатно падают
Ну раньше можно было донатить даже в пропуске, а теперь они зачем то убрали донат в пропуске кроме покупки самого
врот-те-страйк
жесть они решили торговлю рубануть, такой обновы я не ожидал конечно, ппц
Вы давайте канал снова открывайте на вк видео, у вас интересные новости были // Антон Васильев
А когда античит нормальный завезут? В Counter-Strike 3?
Его уже давно завезли. И называется он Faceit. Античит этой платформы работает на уровне драйвера и детектит читы значительно быстрее, чем дырявый VAC. Тем более на фасике сейчас есть русские серверы в Москве и Екатеринбурге. Очень круто там играть. А античита от Габена ты не дождёшся никогда. В CS GO его тоже ждали 10 лет.
Добавить ещё карты нужно.