Бесплатный шутер Counter-Strike 2 получил обновление с брелками, "оружейной" и другими улучшениями

Разработчики из студии Valve в свежем обновлении бесплатного сетевого шутера Counter-Strike 2 значительно расширили возможности персонализации оружия. Патч объёмом 4,9 ГБ, помимо множества исправлений и геймплейных улучшений, добавил в игру так называемую "оружейную" со специальным платным боевым пропуском. Также в игру добавили брелки для оружия, которые можно размещать практически на любом месте.

"Оружейная" в Counter-Strike 2 включает более 100 новых косметических предметов: три новых коллекции оружия, новый оружейный кейс, наклейки и совершенно новые брелки для оружия игроков. Доступ к этому контенту можно получить только после покупки специального пропуска за 1390 рублей. Это даёт возможность зарабатывать дополнительную внутриигровую валюту и тратить её на покупку уникальных предметов. Приобрести эту валюту отдельно нельзя — она выдаётся только при активации пропуска и получении игрового опыта за участие в матчах.

Кроме брелков и боевого пропуска, патч также принёс следующие изменения: