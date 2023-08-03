Бета-версия Counter-Strike 2 получила новое обновление с впечатляющими изменениями

Разработчики из студии Valve продолжают работать над улучшением Counter-Strike 2 в закрытом режиме. Бета-версия командного сетевого шутера, которая доступна ограниченному числу игроков, сегодня получила еще одно обновление. Новый патч вносит ряд изменений в карты, анимации и визуальные эффекты игры.
Согласно опубликованному списку изменений, патч приносит в Counter-Strike 2 небольшую ротацию карт. Теперь матчи вместо Overpass и Vertigo будут проходить на более живописных локациях — Anubis и Ancient. Новые карты позволят выделить для игроков улучшенные визуальные эффекты и новую физику воды.
Как отмечается, разработчики в этом обновлении также исправили ряд известных сбоев в Counter-Strike 2 и впервые для серии научили куриц плавать. Официальный список примечаний к патчу вы можете видеть ниже:
- Отключен Ведомый
- Anubis и Ancient появятся в разных игровых режимах
- Удалены карты Overpass и Vertigo
- Курицы умеют плавать
- Появились брызги при падении оружия в воду
- Скорректированы звуки взаимодействия гранат/вода.
- Улучшена анимация головы при приседании во время бега.
- Улучшена анимация ног при быстром чередовании стояния и движения.
Также датамайнеры нашли в файлах игры упоминания о мировом рейтинге и сезонах.
Counter-Strike 2 сейчас находится в закрытом бета-тестировании. Valve обещает выпустить новый шутер для всех игроков до конца лета.
Мировой рейтинг и сезоны, звучит вкусно, я соскучился по операциям
Ожидание: Современный геймплей, перебалансировка карт, новые механики
Реальность: Курицы умеют плавать
геймплей в Кс не поменяется и не мечтай ,это соревновательная игра, это тебе не мясо типа колды и бф
Ух, сколько ошибок в слове "отсталая"
когда словарного запаса не хватает что бы парировать на сообщение ,в ход идет неадекватность ,и вас сейчас весь сайт оценит ))