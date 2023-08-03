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Counter-Strike 2 Лето 2023
6.2 222 оценки

Бета-версия Counter-Strike 2 получила новое обновление с впечатляющими изменениями

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Gutsz
Новости

Разработчики из студии Valve продолжают работать над улучшением Counter-Strike 2 в закрытом режиме. Бета-версия командного сетевого шутера, которая доступна ограниченному числу игроков, сегодня получила еще одно обновление. Новый патч вносит ряд изменений в карты, анимации и визуальные эффекты игры.

Согласно опубликованному списку изменений, патч приносит в Counter-Strike 2 небольшую ротацию карт. Теперь матчи вместо Overpass и Vertigo будут проходить на более живописных локациях — Anubis и Ancient. Новые карты позволят выделить для игроков улучшенные визуальные эффекты и новую физику воды.

Как отмечается, разработчики в этом обновлении также исправили ряд известных сбоев в Counter-Strike 2 и впервые для серии научили куриц плавать. Официальный список примечаний к патчу вы можете видеть ниже:

  • Отключен Ведомый
  • Anubis и Ancient появятся в разных игровых режимах
  • Удалены карты Overpass и Vertigo
  • Курицы умеют плавать
  • Появились брызги при падении оружия в воду
  • Скорректированы звуки взаимодействия гранат/вода.
  • Улучшена анимация головы при приседании во время бега.
  • Улучшена анимация ног при быстром чередовании стояния и движения.

Также датамайнеры нашли в файлах игры упоминания о мировом рейтинге и сезонах.

Counter-Strike 2 сейчас находится в закрытом бета-тестировании. Valve обещает выпустить новый шутер для всех игроков до конца лета.

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Комментарии: 5
Ваш комментарий
Freund Benno

Мировой рейтинг и сезоны, звучит вкусно, я соскучился по операциям

1
Famiclone

Ожидание: Современный геймплей, перебалансировка карт, новые механики

Реальность: Курицы умеют плавать

-3
Agon1st

геймплей в Кс не поменяется и не мечтай ,это соревновательная игра, это тебе не мясо типа колды и бф

2
Famiclone Agon1st
соревновательная игра

Ух, сколько ошибок в слове "отсталая"

0
Agon1st Famiclone

когда словарного запаса не хватает что бы парировать на сообщение ,в ход идет неадекватность ,и вас сейчас весь сайт оценит ))

0