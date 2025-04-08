Благодаря фанатам Counter-Strike 2 компания Valve получила рекордную прибыль в прошлом месяце

В марте 2025 года в Counter-Strike 2 было открыто более 32,7 миллионов кейсов, что принесло Valve свыше 100 миллионов долларов дохода — и это только с кейсов и ключей. Несмотря на то, что официальная статистика недоступна, эти данные основываются на аналитике CS:GO Case Tracker, отслеживающего новые скины, появляющиеся в инвентарях игроков.

Каждый кейс требует ключ за $2.49, а сами кейсы часто покупаются через торговую площадку Steam, где Valve получает 15% комиссии. Только на продаже ключей компания заработала не менее 82 миллионов долларов, остальная сумма пришлась на долю перепродаж.

Лидерами по числу открытий стали:

Kilowatt Case — почти 4,8 млн открытий

Revolution Case — более 4,7 млн

Dreams & Nightmares, Snakebite и Fracture Cases — от 2,5 до 3,5 млн открытий каждая

На графике чётко видно, что больше всего кейсов открывают из категории «активно выпадающих» — они выделены синим цветом. Однако и снятые с дропа кейсы, такие как Recoil Case, по-прежнему востребованы, особенно среди тех, кто надеется заработать на редких скинах.

В марте 2024 года был установлен исторический максимум — 38 миллионов кейсов. Хотя в этом году показатель ниже, интерес к внутриигровой экономике остаётся на стабильно высоком уровне.

Суммарно, начиная с CS:GO, игроки открыли более 2 миллиардов кейсов. Даже без учёта роста цен на ключи и оборота скинов, это приносит Valve многомиллиардные доходы. На этом фоне логично ожидать, что компания продолжит развивать и поддерживать кейсовую механику — пока она остаётся одним из главных источников прибыли для Counter-Strike 2.