Борьба за $500,000 на BetBoom Dacha CS2 2024 начинается - Подробности турнира

Закрытая квалификация на турнир BetBoom Dacha CS2 2024 стартует уже сегодня, а это значит, что LAN-часть не за горами. Организаторы уточнили даты проведения всего события, а также рассказали, что на LAN-е можно будет встретить такие команды, как Virtus.pro, Furia, Team Spirit, Mouz и другие.

Расписание закрытой квалификации:

EU+CIS Group Stage – 28 июля - 2 августа

EU+CIS Play Off – 3-5 августа

SA Group Stage – 28 июля - 1 августа

SA Play Off – 2-5 августа

Расписание LAN-турнира:

Group Stage – 25-27 августа

Play Off – 28 августа - 1 сентября

“Мы рады представить новую концепцию BetBoom Dacha! Главная идея которой заключается в том, чтобы подарить всем участникам и зрителям настоящее ощущение праздника. Мы хотим, чтобы каждый наш турнир был не просто киберспортивным соревнованием, но и ярким событием, которое объединяет всех профессионалов и любителей. Уверены, что BetBoom Dacha CS2 принесет массу удовольствия и станет важным шагом вперед для нашего комьюнити. Всем участникам желаем удачи и только побед!” — рассказал Андрей Михеев, CBDO FISSURE.

“Цель BetBoom Dacha — стать эталонным турниром. Мы стремимся показывать топ-уровень соревнования, гостеприимства и работы с медиа. Естественная часть развития — расширение концепции. BetBoom Dacha станет полноценным фестивалем киберспорта. Верим, что комьюнити по достоинству оценит новый формат, а в конце года мы порадуем вас чем-то очень крупным” — поделился Артём Савельев, руководитель киберспортивного направления в BetBoom.

Напомним, что BetBoom Dacha CS2 2024 - это киберспортивный турнир, организованный компанией FISSURE при поддержке BetBoom. Проходить он будет в Белграде, а участники станут бороться за призовой фонд в размере 500,000 долларов.