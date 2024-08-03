Борьба за выход в финал BLAST Fall Groups - Свежее расписание матчей

Наступил предпоследний день мероприятия BLAST Fall Groups 2024, где команды поборется за выход в групповой финал. С каждым днем матчи становятся всё более напряженными, так как никто не хочет вылететь из данного этапа. Именно поэтому, если вы являетесь фанатом дисциплины CS2, крайне не рекомендуем пропускать данное событие.

Итак, перейдем к расписанию игр на сегодня:

13:00 - Team Spirit vs COL

15:30 - Vitality vs Astralis

18:00 - G2 vs NIP

20:30 - Liquid vs NAVI

Именно сегодня команды, победившие в своих противостояниях, получат возможность на участие в финале групповой стадии турнира BLAST Premier. Проигравшие же составы отправятся в Play-in, дабы побороться за оставшиеся два слота.