Читеры в CS2 научились отменять матчи через поддельный VAC-бан

В соревновательном режиме Counter-Strike 2 выявлена критическая проблема: недобросовестные игроки научились имитировать срабатывание античита VAC, чтобы срывать невыгодные для себя рейтинговые матчи .

Суть уязвимости заключается в том, что в приватных читерских клиентах появилась функция, подделывающая сетевой сигнал о блокировке. Античит-система воспринимает этот сигнал как реальный бан, из-за чего матч экстренно завершается через механизм VAC Live, а самого нарушителя невозможно наказать повторно — система считает его уже заблокированным .

Главная опасность эксплойта — возможность манипулировать результатами игр. Читер может использовать софт на протяжении всего матча, но при угрозе поражения активировать поддельный бан в последний момент, аннулируя встречу . Особенно сильно проблема затрагивает соревновательный режим: игроки жалуются, что злоумышленники действуют безнаказанно, зная, что всегда могут отменить катку.

Стоит отметить, что в конце июля 2026 года Valve уже выпускала обновление, исправляющее баг, позволявший читерам избегать обнаружения VAC. Однако нынешняя уязвимость, по-видимому, представляет собой новый эксплойт, связанный с подменой сигналов системы.