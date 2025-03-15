Counter-Strike 2 и Steam установили новые рекорды по онлайну

Counter-Strike 2 продолжает привлекать огромное количество игроков, установив новый рекорд онлайна. Согласно данным SteamDB, в Counter-Strike 2 на пике активности одновременно находилось 1 824 989 пользователей. Это один из самых высоких показателей среди всех игр на платформе.

Но на этом рекорды не закончились: сам Steam также обновил исторический максимум по числу одновременно активных пользователей. 15 марта платформа зафиксировала 40 486 225 человек, находящихся в сети. Эти цифры показывают, что интерес к играм в экосистеме Valve продолжает расти, а Counter-Strike 2 уверенно сохраняет звание одного из самых популярных шутеров в мире.