Counter-Strike 2 и Steam установили новые рекорды по онлайну

Counter-Strike 2 продолжает привлекать огромное количество игроков, установив новый рекорд онлайна. Согласно данным SteamDB, в Counter-Strike 2 на пике активности одновременно находилось 1 824 989 пользователей. Это один из самых высоких показателей среди всех игр на платформе.
Но на этом рекорды не закончились: сам Steam также обновил исторический максимум по числу одновременно активных пользователей. 15 марта платформа зафиксировала 40 486 225 человек, находящихся в сети. Эти цифры показывают, что интерес к играм в экосистеме Valve продолжает расти, а Counter-Strike 2 уверенно сохраняет звание одного из самых популярных шутеров в мире.
40млн просто в сети (из них половина ботов, что в той же кс и тим фортресе шмотки фармят)
или 20млн одновременно тока в фортнайте
Не будет необходимости для запуска по быть онлайн сомневаюсь что в лаунчере стим было бы столько же игроков. Я уж молчу что игру вы арендуете а не покупаете там. Да и просто запущенный лаунчер тоже типа онлайн дает мертвые души.
Не будь в КС движухи со скинами- онлайн был бы гораздо меньше
даже не гораздо, а около нулевым он был бы
Логика хромает, игроков полно, всегда игры ищутся легко и быстро, если бы играли только боты ради скинов ничего бы найти нельзя было.
кейсики кейсики давай кейсики =)
у пердунов навеки останется тока 1.6 контра, остальное это херня уже ради другова сделана...
у сурса ток проблема что они изменили механику, там нужно было менять тока графон, не трогая больше ничего... тогда бы она заменила 1.6...
Ля сколько ботов фармил и читеров // Олланий Пий
о, в это кто то еще играет ?)
не продвигаю никакую из игр, но именно вот эта, новая версия кс го, херня полнейшая, даже кс го на релизе не такая убогая была.
в сердце навсегда 1.6 и от части соурс за счет движка крутого.
фарм сундуков или ещё какие махинации ради денег , но ни как не игра , ради удовольствия