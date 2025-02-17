Counter-Strike 2 обновила рекорд - в игру зашло более 1,74 млн геймеров

Тактический шутер Counter-Strike 2 обновил рекорд по количеству единовременных пользователей.

В 17:00 по московскому времени, 16 февраля, в игру зашло 1 743 533 игрока. Данные подтвердил аналитический сайт SteamCharts. Геймерам понадобилось два месяца для установки нового показателя. Прошлый рекорд по онлайну преодолели 15 декабря во время Perfect World Shanghai Major 2024.

При этом на данный момент наивысшей точкой является май 2023 года, когда CS2 собрала 1 802 853 людей. Тогда проходил BLAST.tv Paris Major 2023.

Рекорд Counter-Strike 2 в Steam

Ранее серверы тактического шутера Counter-Strike 2 временно были отключены во время турнира PGL Cluj-Napoca 2025. Информация была зафиксирована статистическими сайтами, которые берут данные из цифрового сервиса Steam. Отключение произошло на 10-15 минут. В это время геймеры не могли зайти в игровой инвентарь и войти в игру.