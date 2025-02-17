Counter-Strike 2 обновила рекорд - в игру зашло более 1,74 млн геймеров

Тактический шутер Counter-Strike 2 обновил рекорд по количеству единовременных пользователей.
В 17:00 по московскому времени, 16 февраля, в игру зашло 1 743 533 игрока. Данные подтвердил аналитический сайт SteamCharts. Геймерам понадобилось два месяца для установки нового показателя. Прошлый рекорд по онлайну преодолели 15 декабря во время Perfect World Shanghai Major 2024.
При этом на данный момент наивысшей точкой является май 2023 года, когда CS2 собрала 1 802 853 людей. Тогда проходил BLAST.tv Paris Major 2023.
Рекорд Counter-Strike 2 в Steam
Ранее серверы тактического шутера Counter-Strike 2 временно были отключены во время турнира PGL Cluj-Napoca 2025. Информация была зафиксирована статистическими сайтами, которые берут данные из цифрового сервиса Steam. Отключение произошло на 10-15 минут. В это время геймеры не могли зайти в игровой инвентарь и войти в игру.
Так и где она обновила рекорд?
Прошлый рекорд был у ксго, теперь у кс2 вот такой вот появился
Довольно тупо так подсчитывать)
Боты
Игра стала дном дна ,а игроки не уходят хахахахха
Ботоводы которые фармят сундуки.
На вопрос, во что играешь ? Ответ В Counter-Strike все 30 лет...))
Индусы, китайцы, школьники и боты.
Поляки еще.
Жесть ботов развелось, мб банить начнут когда нибудь
Врятли.
Регулярно банят же, 1-3 раза в год обычно волны проходят
И даром не надо
Он и не был платным
КСГО навсегда в сердце
1,74 млн геймеров скорее милион даунов без вкуса к нормальным играм так, что это не геймеры, а просто дегенераты.
Ну зачем же так самокритично