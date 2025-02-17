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Counter-Strike 2 28.09.2023
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Условно-бесплатная, От первого лица
6.3 756 оценок

Counter-Strike 2 обновила рекорд - в игру зашло более 1,74 млн геймеров

Simple Jack
Новости

Тактический шутер Counter-Strike 2 обновил рекорд по количеству единовременных пользователей.

В 17:00 по московскому времени, 16 февраля, в игру зашло 1 743 533 игрока. Данные подтвердил аналитический сайт SteamCharts. Геймерам понадобилось два месяца для установки нового показателя. Прошлый рекорд по онлайну преодолели 15 декабря во время Perfect World Shanghai Major 2024.

При этом на данный момент наивысшей точкой является май 2023 года, когда CS2 собрала 1 802 853 людей. Тогда проходил BLAST.tv Paris Major 2023.

Рекорд Counter-Strike 2 в Steam

Ранее серверы тактического шутера Counter-Strike 2 временно были отключены во время турнира PGL Cluj-Napoca 2025. Информация была зафиксирована статистическими сайтами, которые берут данные из цифрового сервиса Steam. Отключение произошло на 10-15 минут. В это время геймеры не могли зайти в игровой инвентарь и войти в игру.

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-20
17
Комментарии: 17
Ваш комментарий
bysaturn

Так и где она обновила рекорд?

1
GremlinGOD

Прошлый рекорд был у ксго, теперь у кс2 вот такой вот появился

5
bysaturn GremlinGOD

Довольно тупо так подсчитывать)

0
Генерал Анатолий

Боты

0
asbarton

Игра стала дном дна ,а игроки не уходят хахахахха

0
kotasha

Ботоводы которые фармят сундуки.

0
Pastoral

На вопрос, во что играешь ? Ответ В Counter-Strike все 30 лет...))

0
goodneighbor

Индусы, китайцы, школьники и боты.

-1
hitman47477

Поляки еще.

0
вупсич пупсич

Жесть ботов развелось, мб банить начнут когда нибудь

-3
hitman47477

Врятли.

3
Raf9111

Регулярно банят же, 1-3 раза в год обычно волны проходят

0
Demag0g

И даром не надо

-3
SnootyAethera

Он и не был платным

3
Егор Атласов Ойусардах

КСГО навсегда в сердце

-4
hitman47477

1,74 млн геймеров скорее милион даунов без вкуса к нормальным играм так, что это не геймеры, а просто дегенераты.

-6
Predator556

Ну зачем же так самокритично

0