Counter-Strike 2 получил масштабное обновление: новые карты, брелоки, наклейки и изменения геймплея

2 октября в Counter-Strike 2 вышло одно из самых крупных обновлений за последние месяцы — размер патча составил около 6,5 ГБ. Разработчики не только добавили новые предметы в Арсенал, но и внесли важные правки в карты, геймплей и режим наблюдателя.

Главное изменение — переработка снайперских прицелов: теперь они отображают неточность, а старый вариант прицела AWP можно вернуть через настройки. В таблице счета отныне засчитываются смерти от взрыва C4, а бонус за серию убийств Zeus-x27 в «Бою насмерть» ограничен. Также брелоки начали слегка подрагивать при шаге игрока, что добавляет визуальной динамики.

Арсенал пополнился двумя коллекциями брелоков — Missing Link Community Charms и Dr. Boom Charms, а также двумя наборами наклеек: 2025 Community Stickers и Sugarface 2. При этом часть старых предметов, включая «Галерейный кейс» и набор «Собери человечка», была удалена.

Не обошлось без обновлений карт: в игру добавлены новые карты сообщества — Palacio и Golden (соревновательный, обычный и deathmatch) и Rooftop с Transit (режим «Напарники»). Одновременно с этим Jura, Grail, Dogtown и Brewery были полностью выведены из всех режимов. Ancient и Shoots получили исправления коллизий.

Режим наблюдателя тоже стал удобнее: добавлены новые переходы камеры, экипировка игрока теперь корректно отображает износ и паттерн перчаток, а в конце матча автоматически скрывается.

Кроме того, обновились инструменты мастерской: появились новые деформеры в Hammer, улучшена работа со скриптингом, оптимизирована производительность и обработка ошибок.

Обновление стало серьезным шагом вперед, сделав CS2 свежее как для игроков, так и для киберспортивных зрителей.