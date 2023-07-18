Counter-Strike 2 получила обновленную карту Overpass и новый игровой режим

В недавнем обновлении в Counter-Strike 2 произошли значительные изменения, среди которых - появление обновленной карты Overpass и нового игрового режима "Напарники".
Добавленный режим расширяет возможности игры, а карта Overpass, претерпевшая значительные изменения, появилась в режимах Deathmatch, Casual, Wingman и Competitive. Одновременно карта Vertigo была включена в режимы Deathmatch и Casual. Однако на этом изменения не закончились - из игры были исключены карты Nuke и Office.
Что касается инструментов для работы в мастерской, то в обновлении добавлены кнопки отмены и повтора. Наряду с этим были устранены различные ошибки, которые могли нарушить плавность игрового процесса.
Среди дальнейших изменений - меню настроек ввода, в котором появилась опция "Вторичное удержание огня". Таймер обратного отсчета времени перерыва, критически важный элемент игры, стал видимым, а также была исправлена проблема, из-за которой камера не могла корректно интерполироваться при переходе между режимами просмотра.
Также были внесены эстетические изменения во внутриигровые предметы. Узоры на перчатках и их износ были обновлены, чтобы более точно соответствовать их версиям для CS:GO. Кроме того, были улучшены наклейки, а размер наклеек, наклеиваемых на оружие, был изменен для лучшего совмещения.
С полным списком изменений вы можете ознакомиться здесь.
Как бы люди ни ненавидели Fortnite, Valorant. По крайней мере, разработчики поддерживают игру, выпуская ежемесячные обновления с большим количеством контента, чем то, что valve создавал в течение 10 лет
Людям, которые по 10-15 лет играют в одну версию игры, на одной карте, это не нужно. Они даже карту не дают сменить...
Смысл? Зная игроков, которые ноют что им нужен новый режим или карта потом внезапно эти же игроки не играют в новые режимы и карты в 80%.
То есть cs go - это волшебная игра, которая не надоедает? Хотя бы скины, наклейки могли бы добавлять раз в месяц, а не раз в 60-90 дней. Они даже на стикерах деньги зарабатывать не хотят, и это не говоря о том, что оружие, карты новые появляются раз в 2-3 года. Даже на хэллоуин, рождество карты не раскрашиваются в тематические цвета.
Да, как и другие версии CS и некоторые другие он-лайн игры, типа WoW.