Counter-Strike 2 Лето 2023
6.2 212 оценок

Counter-Strike 2 получила обновленную карту Overpass и новый игровой режим

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butcher69
Новости

В недавнем обновлении в Counter-Strike 2 произошли значительные изменения, среди которых - появление обновленной карты Overpass и нового игрового режима "Напарники".

Добавленный режим расширяет возможности игры, а карта Overpass, претерпевшая значительные изменения, появилась в режимах Deathmatch, Casual, Wingman и Competitive. Одновременно карта Vertigo была включена в режимы Deathmatch и Casual. Однако на этом изменения не закончились - из игры были исключены карты Nuke и Office.

Что касается инструментов для работы в мастерской, то в обновлении добавлены кнопки отмены и повтора. Наряду с этим были устранены различные ошибки, которые могли нарушить плавность игрового процесса.

Среди дальнейших изменений - меню настроек ввода, в котором появилась опция "Вторичное удержание огня". Таймер обратного отсчета времени перерыва, критически важный элемент игры, стал видимым, а также была исправлена проблема, из-за которой камера не могла корректно интерполироваться при переходе между режимами просмотра.

Также были внесены эстетические изменения во внутриигровые предметы. Узоры на перчатках и их износ были обновлены, чтобы более точно соответствовать их версиям для CS:GO. Кроме того, были улучшены наклейки, а размер наклеек, наклеиваемых на оружие, был изменен для лучшего совмещения.

С полным списком изменений вы можете ознакомиться здесь.

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Комментарии: 5
Ваш комментарий
Orazbakov Temirlan

Как бы люди ни ненавидели Fortnite, Valorant. По крайней мере, разработчики поддерживают игру, выпуская ежемесячные обновления с большим количеством контента, чем то, что valve создавал в течение 10 лет

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TAPAKAH222

Людям, которые по 10-15 лет играют в одну версию игры, на одной карте, это не нужно. Они даже карту не дают сменить...

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bysaturn

Смысл? Зная игроков, которые ноют что им нужен новый режим или карта потом внезапно эти же игроки не играют в новые режимы и карты в 80%.

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Orazbakov Temirlan bysaturn

То есть cs go - это волшебная игра, которая не надоедает? Хотя бы скины, наклейки могли бы добавлять раз в месяц, а не раз в 60-90 дней. Они даже на стикерах деньги зарабатывать не хотят, и это не говоря о том, что оружие, карты новые появляются раз в 2-3 года. Даже на хэллоуин, рождество карты не раскрашиваются в тематические цвета.

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TAPAKAH222 Orazbakov Temirlan
То есть cs go - это волшебная игра, которая не надоедает? 

Да, как и другие версии CS и некоторые другие он-лайн игры, типа WoW.

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