Counter-Strike 2 получила обновленную карту Overpass и новый игровой режим ©

В недавнем обновлении в Counter-Strike 2 произошли значительные изменения, среди которых - появление обновленной карты Overpass и нового игрового режима "Напарники".

Добавленный режим расширяет возможности игры, а карта Overpass, претерпевшая значительные изменения, появилась в режимах Deathmatch, Casual, Wingman и Competitive. Одновременно карта Vertigo была включена в режимы Deathmatch и Casual. Однако на этом изменения не закончились - из игры были исключены карты Nuke и Office.

Что касается инструментов для работы в мастерской, то в обновлении добавлены кнопки отмены и повтора. Наряду с этим были устранены различные ошибки, которые могли нарушить плавность игрового процесса.

Среди дальнейших изменений - меню настроек ввода, в котором появилась опция "Вторичное удержание огня". Таймер обратного отсчета времени перерыва, критически важный элемент игры, стал видимым, а также была исправлена проблема, из-за которой камера не могла корректно интерполироваться при переходе между режимами просмотра.

Также были внесены эстетические изменения во внутриигровые предметы. Узоры на перчатках и их износ были обновлены, чтобы более точно соответствовать их версиям для CS:GO. Кроме того, были улучшены наклейки, а размер наклеек, наклеиваемых на оружие, был изменен для лучшего совмещения.

С полным списком изменений вы можете ознакомиться здесь.