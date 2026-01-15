Counter-Strike 2 принесла Valve миллиард долларов за год

Valve смогла заработать более $1 млрд только на продаже ключей для Counter-Strike 2 за период с ноября 2024-го по ноябрь 2025-го. Об этом сообщил блогер ZestyJesus, проанализировавший данные Steam.
По его подсчётам, геймеры открыли свыше 400 млн кейсов с косметикой, при этом стоимость одного ключа составляет около $2,5 (почти 200 рублей по текущему курсу ЦБ). Это обеспечило компании миллиард долларов чистого дохода только от ключей.
Кроме того, на торговой площадке Steam за тот же период было продано 754 млн косметических предметов на сумму $1,22 млрд. С учётом комиссии в 15% Valve дополнительно заработала $166 млн.
Эти цифры подчеркивают невероятный финансовый успех Counter-Strike 2 и продолжающуюся популярность франшизы, которая остаётся одной из самых доходных игр в истории платформы.
