Counter-Strike 2 стала самой низкооценённой игрой Valve в Steam

Несмотря на графические улучшения, Counter-Strike 2 так и не смогла полностью убедить сообщество поклонников серии, настолько, что на данный момент является самой низкооценённой игрой Valve в Steam.
Более того, на странице игры до сих пор учитываются отзывы о Counter-Strike: Global Offensive, которые были "очень положительными" и довели средний показатель до 88% положительных оценок. Однако если учитывать только отзывы за последние несколько дней, т.е. после запуска Counter-Strike 2, то средний показатель падает до 68%. Речь идет о более чем 160 000 обзоров.
Причины критики Counter-Strike 2 вкратце просты: урезание части контента Global Offensive. На самом деле, есть и жалобы на техническое состояние игры.
Я не так много играл в кс2, но вроде лучше стало го. Минусов не встречал
А если вообще не играть, то проблем и не будет))))
У меня ничего не изменилось. Как было неиграбельно, так и осталось. Имею 300+ фпс, но как только выходят противники фпс падает до 0. Вылетает игра нечасто, но пару раз за три часа может и вылететь. Лок фпс на 150 немного помогает, но фризы все равно есть.
У меня вылечилось только переустановкой ос
Очевидно что твоя видуха перегревается и тебя выкидывает, дело не в кс
да я вот тоже немного поиграл, не понимаю, с чего бомбёж - пинг нормальный, стрельба такая же, как в ксго, всё то же самое, им даже скинчики перенесли, а они кричат, что не то
как так не то, если всё одно и то же
Принципы в CS: не переходить на 1.6, с 1.6 на Source (там ещё v34), с Source на GO, с GO на CS 2.
Добавить ещё пункт: периодически возвращаться для ностальгии в 1.6
А как же Artifact?
школьники бомбят с чего то, хотя сами играют в 800х640, чтобы модельки были на весь экран, иначе они попасть не могут и чтоб было 157176189фпс фиг знает зачем
Откуда статистика про школьников? Я все время только со взрослыми дядьками в матчах попадаю.
да это еще с компьютерных клубов, с 1.5 и 1.6 тянется, обязательно выключи вертикальную синхронизацию
Вообще не понимаю чего там хейтить.
КС может либо нравится, либо не нравится, а принципы построения серии не менялись ещё с 1.6.
Всё те же карты, всё та же механика стрельбы, только графон апгрейднули.
Тут реально поможет совет обновить компьютеры. Уже чувствую что меня заминусуют.
Стабильно играю на высоких с 200фпс.
У меня в целом вопросы только к регистрации урона и всё.
Игра сыроватая, но все впереди.
Вспомните кс го в 2012 году, этот синий шейдер на графике, ужасная физика и прочее. - стала конфеткой.
Тут будет так же.
ну если убрать постироничные оценки Рикошета, то думаю так не будет
Кажется кто то забыл про Artifact (46%). В целом мне КС2 зашла. Багов не встречал. Не нравится только то, что при взаимодействии с водой всей тимой, фпс падает ниже 60.
Если бы вышла лет так 10-15 назад, то была бы актуальна, так что, не удивительно.
Шкила бомбит в истерике ))
пох, если онлайн в ней самый высокий из игр вэлв. да, и бабки мутит неплохие
играешь в калибровке.пропал инет на 1сек. все= бан 2 суток...
Минусуют за то, что убрали тверк (жопий краковяк).
Ну соглашусь, играть в кс2 в 30 кадров на минималках это жесть, иногда прыгает до 60 и то если будет правильная фаза луны.
Срать они хотели на Ваши отзывы.
"Valve заработала $40 000 000 долларов на открытии кейсов всего через 40 минут после выпуска CS2"
Вот ,что для них главное.
очередное глумление над кибершпортом рокожепов из валве , стым свой помоечный докодьте до вменяемого состояния