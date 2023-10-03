Counter-Strike 2 установил новый рекорд для серии. Шутер запустили более 31 миллиона уникальных игроков

Компания Valve буквально несколько дней назад выпустила долгожданный тактический сетевой шутер Counter-Strike 2. Несмотря на некоторые технические трудности, проект уже может похвастаться своим первым рекордом. Всего через несколько дней после своего релиза, шутер побил достижения прошлых игр и установил новый рекорд по уникальным игрокам.
Согласно последним подсчетам, с выходом Counter-Strike 2 шутер насчитывает более 31 миллиона уникальных игроков. Это самый высокий показатель для всей серии Counter-Strike. Ранее рекорд был установлен за Counter-Strike: Global Offensive. В мае 2023 года игру запустили около 29 миллионов уникальных пользователей. Тогда же был установлен рекорд для активного онлайна в 1,8 миллиона игроков. Новый Counter-Strike 2 на данный момент уступает ему — шутер смог собрать только 1,2 миллиона активных игроков.
Стоит отметить, что прошла всего первая неделя с момента выхода Counter-Strike 2. Игра остается совершенно бесплатной в цифровом магазине Steam и продолжает получать активную поддержку со стороны разработчиков. Уже в скором времени у шутера есть все шансы обновить этот рекорд и достичь новых высот, если поддержка игры не разочарует новых пользователей.
cs жила, живет и будет жить, что бы кто не говорил.
Уникальных)
в такое только "уникальные" будут запускать и играть
Играем, после валорант как в ясли сад зашёл, в соревнованиях онли вин
Играется , то она норм, но читаки суки и киллы за стеной нереально бесят...
прайм купи
Это из тех уникальных, кто запустил, понял, что корявый кал и через пол часа удалил.
А в чем их уникальность? А как же прайм статус в совершенно бесплатной игре?
уникальность в том, что это 31млн разных людей. то есть те, кто никогда не играл, как и те кто давно не играл зашли посмотреть как там. а не только те, кто постоянно играют в кс все эти годы
прайм нужен только для ММ, все остальные миллион режимов и возможностей от сообщества играются без прайма, то есть бесплатно
а в кс всегда большинство людей играло не в ММ
Она лагает как сволочь. Хотя cs go работала отлично.
Бывает фризанет, вчера играл всё было хорошо.
Если ПК - доисторическая картошка - то это логично почему лагает.
В целом, игра отличная, вернулся с новыми силами и большим удовольствием, особенно от дыма.
Просто обнови пк
Если бы только фризы, я задолбался умирать на стенами и из-за этого играть на дизморали. Прямо как этот чел
Обнови комп
Не лагает ничего