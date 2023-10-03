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Counter-Strike 2 28.09.2023
6.5 300 оценок

Counter-Strike 2 установил новый рекорд для серии. Шутер запустили более 31 миллиона уникальных игроков

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Gutsz
Новости

Компания Valve буквально несколько дней назад выпустила долгожданный тактический сетевой шутер Counter-Strike 2. Несмотря на некоторые технические трудности, проект уже может похвастаться своим первым рекордом. Всего через несколько дней после своего релиза, шутер побил достижения прошлых игр и установил новый рекорд по уникальным игрокам.

Согласно последним подсчетам, с выходом Counter-Strike 2 шутер насчитывает более 31 миллиона уникальных игроков. Это самый высокий показатель для всей серии Counter-Strike. Ранее рекорд был установлен за Counter-Strike: Global Offensive. В мае 2023 года игру запустили около 29 миллионов уникальных пользователей. Тогда же был установлен рекорд для активного онлайна в 1,8 миллиона игроков. Новый Counter-Strike 2 на данный момент уступает ему — шутер смог собрать только 1,2 миллиона активных игроков.

Стоит отметить, что прошла всего первая неделя с момента выхода Counter-Strike 2. Игра остается совершенно бесплатной в цифровом магазине Steam и продолжает получать активную поддержку со стороны разработчиков. Уже в скором времени у шутера есть все шансы обновить этот рекорд и достичь новых высот, если поддержка игры не разочарует новых пользователей.

1
17
Комментарии: 17
Ваш комментарий
Stifmas

cs жила, живет и будет жить, что бы кто не говорил.

3
Vinden

Уникальных)

2
Ellie Williams

в такое только "уникальные" будут запускать и играть

0
Dmitry_Quant

Играем, после валорант как в ясли сад зашёл, в соревнованиях онли вин

0
Дмитрий Добрый Вечер

Играется , то она норм, но читаки суки и киллы за стеной нереально бесят...

0
JohnTornton

прайм купи

0
Big and Fat

Это из тех уникальных, кто запустил, понял, что корявый кал и через пол часа удалил.

0
Faradaiz
Шутер запустили более 31 миллиона уникальных игроков
Игра остается совершенно бесплатной в цифровом магазине Steam

А в чем их уникальность? А как же прайм статус в совершенно бесплатной игре?

-1
JohnTornton

уникальность в том, что это 31млн разных людей. то есть те, кто никогда не играл, как и те кто давно не играл зашли посмотреть как там. а не только те, кто постоянно играют в кс все эти годы

прайм нужен только для ММ, все остальные миллион режимов и возможностей от сообщества играются без прайма, то есть бесплатно
а в кс всегда большинство людей играло не в ММ

-1
Den1sDzen

Она лагает как сволочь. Хотя cs go работала отлично.

-8
Merelone

Бывает фризанет, вчера играл всё было хорошо.

Если ПК - доисторическая картошка - то это логично почему лагает.

В целом, игра отличная, вернулся с новыми силами и большим удовольствием, особенно от дыма.

6
Mia_777

Просто обнови пк

3
Famiclone

Если бы только фризы, я задолбался умирать на стенами и из-за этого играть на дизморали. Прямо как этот чел

0
Vinden

Обнови комп

0
NegativePolygon

Не лагает ничего

0