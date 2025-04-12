Counter-Strike 2 установила новый рекорд по количеству игроков онлайн

Counter-Strike 2 снова побила свой рекорд по количеству одновременных игроков, еще больше превзойдя показатели, которые ранее были в CS:GO. Тактический шутер Counter-Strike 2 остается одной из самых популярных игр на ПК, а франшиза появилась почти 25 лет назад.
По данным SteamDB, Counter-Strike 2 достигла нового пика одновременного количества игроков в 1 862 531. Предыдущий рекорд количества игроков Counter-Strike 2 составлял 1 824 989 и был установлен в середине марта 2025 года. Аналогичный рекорд был установлен в середине февраля, ознаменовав собой рост популярности игры в течение трех месяцев подряд. Учитывая тот факт, что основной игровой процесс остается чрезвычайно схожим на протяжении более двух десятилетий, очень впечатляет, что Counter-Strike продолжает расти, даже в области, заполненной большим количеством конкурентов, такими как Valorant и Rainbow Six Siege.
Пока она будет кибердисциплиной популярной удивляться тому, что будет расти онлайн не стоит. А учитывая, что ручеёк потенциальных киберспортменов учитывая, какие бабки там вращаются, будет лишь увеличиваться и это будет отражаться на подобном. Пока Валве не родить ничего на замену этому. Пока у них что-то там родится должно, но это скорей ответка близзам и замены таймфорсу.
Варгейминг вам завидно?Ахаха))