Counter-Strike 2 уже начала банить читеров благодаря улучшенной системе VAC ©

Читеров в Counter-Strike 2 ожидает быстрая расправа, поскольку новая версия античитерской системы VAC от Valve, переработанная и безжалостно эффективная, распространяется на предстоящий сиквел сетевого шутера. Подобно другим многопользовательским шутерам, таким как Valorant, VAC в CS2 быстро обнаруживает читеров и мгновенно отменяет все матчи, в которых они могут присутствовать. Благодаря этому читерство в Counter-Strike 2 станет намного сложнее, и, судя по первым кадрам, работает прекрасно.

Как и в любом соревновательном шутере, в Counter-Strike 2 читерство всегда присутствовало, а VAC - та же система, что и в Dota 2 - была разработана для борьбы с валхаками, которые позволяют игрокам видеть противников сквозь стены, и аимботы, которые позволяют делать мгновенные хедшоты.

С приближением даты выхода Counter-Strike 2 компания Valve уже подтвердила новую, более эффективную форму VAC, которая будет мгновенно отменять любой матч, в котором будет обнаружен читер. Но благодаря последнему обновлению закрытого тестирования CS2 мы наконец-то можем увидеть новую технологию в действии.

Во-первых, благодаря ютуберу OzznyCS2, мы можем увидеть, как новый VAC прекращает игру после того, как читер был обнаружен и забанен. Подозреваемый игрок получает бан, а матч быстро отменяется в конце текущего раунда.

Однако при взгляде под другим углом мы можем увидеть, насколько эффективно работает новая система VAC. Ролик, опубликованный Aquarius, показывает, что для оповещения VAC требуется всего один репорт, который затем быстро оценивает статистику и показатели обвиняемого игрока, чтобы быстро вынести бан.

Если в прошлом вы были разочарованы тем, что читерам CSGO все сходит с рук, или тем, что вам приходится оставаться в матчах, где вы знаете, что кто-то жульничает, похоже, что в Counter-Strike 2 есть решение всех ваших проблем. В сочетании с новой политикой Valve в отношении АФКшеров - игроков или ботов, которые просто сидят в матче, ожидая, когда можно будет получить награды в конце матча, - кажется, что мир Counter-Strike становится гораздо более удобным для пользователей.