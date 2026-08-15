CS2 на Android с частотой выше 100 FPS: моддер разогнал Nubia Z70 Ultra с помощью двухбашенного кулера

Высокопроизводительные Android-смартфоны уже давно обладают достаточной вычислительной мощностью для большинства задач, но их потенциал сдерживают системы охлаждения и жёсткие ограничения по энергопотреблению. Однако энтузиаст-моддер доказал, что при правильном подходе даже мобильный флагман способен конкурировать с игровыми ПК.

Пользователь Reddit под ником ntsow создал модификацию для своего Nubia Z70 Ultra (на базе Snapdragon 8 Elite), оснастив смартфон двухбашенным кулером. Ранее этот же мод позволил запустить The Witcher 3 в разрешении 1080p на ультра-настройках с загрузкой процессора около 99%. Теперь энтузиаст пошёл дальше и протестировал Counter-Strike 2 — и результат превзошёл ожидания.

В одном из режимов игры производительность составила от 110 до 140 кадров в секунду при низких настройках графики. Такой выбор объясним: CS2 — соревновательный шутер, где стабильный высокий FPS важнее визуальных эффектов. Смартфон был подключён к внешнему монитору, поэтому на опубликованных кадрах игра отображается на большом экране.

Стоит отметить, что Nubia Z70 Ultra — модель предыдущего поколения, а новые процессоры, например Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro, уже на 20% быстрее предшественника в бенчмарках AnTuTu. Это означает, что при адекватном охлаждении возможности современных SoC практически безграничны.

Тем не менее, энтузиаст признаёт, что работа над запуском CS2 на Android далека от завершения — впереди множество оптимизаций. Однако даже текущий результат впечатляет: впервые соревновательный шутер уровня Counter-Strike 2, ранее эксклюзивный для ПК, удалось запустить на мобильном устройстве с приемлемой производительностью.

Модификация открывает перспективы для тех, кто готов вкладывать усилия в охлаждение и тонкую настройку, чтобы получить максимальную отдачу от Android-флагманов и наслаждаться длительными игровыми сессиями без троттлинга. Хотя официальной поддержки CS2 на Android по-прежнему нет, подобные эксперименты показывают, что технический барьер преодолим — и будущее мобильных соревновательных игр может оказаться интереснее, чем мы привыкли считать.