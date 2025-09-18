ЧАТ ИГРЫ
Counter-Strike 2 28.09.2023
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Условно-бесплатная, От первого лица
6.3 950 оценок

CS2 получил обновление Show Off - терминал, коллекция Genesis и новые звуки гранат

17 сентября 2025 года компания VALVE выпустила очередное обновление на игру Counter-Strike 2 под названием Show Off.

Как выглядит Terminal

Вместе с этим обновлением вышли новые скины на оружия и новый вариант открытия кейсов - Terminal. Разработчики добавили новую коллекцию Genesis, в нее вошли 17 отделок от участников сообщества. Терминал Genesis Uplink теперь можно получать еженедельно, а кейс "Разлом" убрали из активного пула выпадения кейсов. Также стало возможно осматривать снаряжение другого игрока во время наблюдения. У каждой гранаты теперь есть уникальные звуки более высокой точности для извлечения, осмотра, вытягивания и броска.

Скин на AK-47 из новой коллекции

Система терминала работает совершенно просто. После того, как вы открыли терминал, игра предложит до 5 скинов из коллекции на выбор. Если вы отказались от всех предложений внутриигрового торговца, то терминал разбивается и пропадает из вашего инвентаря насовсем. Придется покупать или выбивать в еженедельной миссии еще один.

Комментарии:  2
Dart_Zero

Держат планку как всегда гов...

3
Батон Батоныч

Это же жесть, теперь ещё ты должен по мимо сраного рандома ещё покупать по нереальным ценам эти картинки, 500 долларов))) откуда ценообразование вульва, и вообще на каком основании вульву не поносят за лутбоксы да ещё и такие, совсем оборзели.