Датамайнер нашёл механики транспорта в файлах CS2 - но всё не так просто

Вокруг Counter-Strike 2 разгорелись обсуждения после необычной находки в файлах игры. Датамайнер под ником Thour обнаружил в бета-версии системы анимации AnimGraph 2 упоминания, которые могут быть связаны с транспортом и взаимодействием с техникой.

Речь идёт о строках в файле ai_basenpc.fgd, где упоминаются места для водителя и пассажиров, точки входа в транспорт, а также элементы повреждений — двери, окна, фары и даже колёса. Подобные системы обычно используются в играх с управляемой техникой, что сразу вызвало волну слухов о возможном появлении транспорта в Counter-Strike 2.

Однако сам Thour позже охладил ожидания. По его словам, найденные данные, скорее всего, не относятся напрямую к шутеру. Аналогичные элементы уже встречались в других проектах Valve, включая Dota 2, а также могут быть частью внутренних экспериментов, связанных с движком Source 2 или неанонсированными играми студии.

Тем не менее, факт остаётся: структуры действительно присутствуют в ветке, связанной с Counter-Strike 2. Это может указывать на универсальные наработки движка, которые потенциально способны появиться в разных проектах.

Пока никаких официальных комментариев от Valve не поступало, а сама находка остаётся лишь поводом для осторожных предположений.