Датамайнер показал выбор карт в CS2 и другие скрытые элементы главного меню

Датамайнер Thour продемонстрировал некоторые элементы главного меню Counter-Strike 2, которые недоступны в закрытом тестировании шутера. Также он показал, как будет выглядеть интерфейс выбора карт.
Элементы главного меню, показанные датамайнером:
- Результаты матчей;
- Функция CS360 для просмотра статистики игрока;
- Контракты обмена;
- Режим Premier;
- Выбор карт в матчмейкинге и Мастерской Steam.
Valve начала закрытое тестирование Counter-Strike 2 в марте 2023 года. Релиз шутера запланирован на лето 2023 года, точная дата выхода игры неизвестна.
Когда уж выйдет. Я что зря этот шлак скачал?