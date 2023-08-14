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Counter-Strike 2 Лето 2023
6.2 229 оценок

Датамайнер показал выбор карт в CS2 и другие скрытые элементы главного меню

Simple Jack
Новости

Датамайнер Thour продемонстрировал некоторые элементы главного меню Counter-Strike 2, которые недоступны в закрытом тестировании шутера. Также он показал, как будет выглядеть интерфейс выбора карт.

Элементы главного меню, показанные датамайнером:

  • Результаты матчей;
  • Функция CS360 для просмотра статистики игрока;
  • Контракты обмена;
  • Режим Premier;
  • Выбор карт в матчмейкинге и Мастерской Steam.

Valve начала закрытое тестирование Counter-Strike 2 в марте 2023 года. Релиз шутера запланирован на лето 2023 года, точная дата выхода игры неизвестна.

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
evil_capcha

Когда уж выйдет. Я что зря этот шлак скачал?

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