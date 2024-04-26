Для Counter-Strike 2 вышел объемный патч со сменой руки и другими удобными функциями

В ночь на 26 апреля компания Valve выпустила крупное обновление для популярной игры-шутера Counter-Strike 2. Этот патч включает в себя ряд приятных нововведений, среди которых основное – возможность изменить руку, которая держит оружие. Для смены руки оружия потребуется просто нажать клавишу H на клавиатуре в английской раскладке (или Р в российской).
Также был добавлен удобный функционал для радара, исправлены ошибки, внесены изменения в локации Office, Mirage, Vertigo и Nuke. Карта Overpass в соревновательном режиме была заменена на Dust 2 разработчиками CS 2. Цена убийства с CZ75 и Zeus выросла, а для XM1014, наоборот, снижена на 300 долларов. Теперь игроки будут гарантированно получать минимальную сумму денег при переходе на новый уровень, которая будет добавлена в меню покупок.
Кроме того, теперь игроки смогут поднимать брошенное товарищами оружие с панели "Выпавшее оружие" в начале раунда. В новом патче от Valve также присутствуют другие изменения, полный список которых можно найти на сайте Counter-Strike 2.
Теперь игроки будут гарантированно получать минимальную сумму денег при переходе на новый уровень, которая будет добавлена в меню покупок.
Перевод вышел в окно просто) Автор хотя бы редактурой этого бреда занялся. Тут речь просто о том, что теперь игра пишет в интерфейсе вашу минимально доступную сумму на следующий раунд.
лучше бы физику и т.д. вернули из соурс, а не буратино, зато с графикой
Это невозможно. Source 2 использует собственный физический движок Rubikon. Да и чем вам физика игры мешает. Все там нормально. Проблема игры сейчас в читерах и сломаном ММ
Лучше бы информацию по античиту дали, а то последний раз когда играл недели две назад - читеров просто вагон, и это на прайме. Тянется эта конитель еще с начала года. Очень жду огромные волны банов.
А вы думали основное это античит? Хаха, держите патруль спустя полгода
Действительно, зачем многомиллиардной кампании делать античит на свою соревновательную онлайн игру...
Вообще античит обновили. Вернули и обновили патруль, который будет тесно связан с Vac Net 2.0. Но он пока скрыт.
При всем желании не могу сказать что я заметил хоть какое то улучшение в плане читеров... Как прыгали и раздевали хедшоты так и продолжают это делать
Ну или его просто нет))))))))
А есть авторитетные источники ваших тезисов про античит и патруль?