Для Counter-Strike 2 вышло крупное обновление Season 5 с возвращением карты Cache и переработкой взрыва бомбы

Компания Valve выпустила крупное сезонное обновление для тактического шутера Counter-Strike 2. Патч под названием Season 5, Armory, and More запускает 5 соревновательный сезон, возвращает карту Cache в активный пул и полностью меняет механику урона от взрыва заряда C4.

Главным изменением нового сезона стало обновление списка карт для режима Премьер и профессиональных турниров. Карта Cache официально вернулась в соревновательный пул, заменив карту Overpass. Карта Overpass была исключена из активного списка из-за низких показателей популярности на прошедших турнирах. Игроки соревновательного режима теперь будут проходить калибровку заново, так как с началом 5 сезона произошел сброс рейтингов. Все участники, которые одержали не менее 25 побед в 4 соревновательном сезоне, получили в инвентарь памятную медаль Premier Season Four Medal.

Разработчики полностью переработали систему взрыва бомбы C4, сделав получаемый урон более реалистичным. Ранее урон рассчитывался мгновенно по определенному радиусу, игнорируя препятствия на карте. Теперь взрыв создает ударную волну, которая быстро распространяется от эпицентра. Эта волна огибает углы и не проходит сквозь стены, что позволяет персонажам прятаться за надежными укрытиями и выживать на безопасном расстоянии от места закладки. Кроме того, на шкале здоровья теперь отображается мигающий индикатор, заранее показывающий, сколько очков прочности останется у персонажа после детонации при текущем местоположении.

Арсенал пополнился новыми косметическими предметами, созданными участниками сообщества. В игру добавлены 2 новые коллекции оружия под названиями Arabesque и Spy Tech, а также 2 набора наклеек: Fruits & Vegetables и Auto Racing. Среди стикеров появились особые анимированные варианты, такие как Burnout и Digital Dashboard, изображение на которых меняется при осмотре оружия под разными углами. Из внутриигрового магазина также убрали некоторые старые временные предложения, которые находились там долгое время.

Список доступных локаций расширился за счет новых любительских работ. В режимах Схватка насмерть, Обычный и Соревновательный появились карты Boulder, Fachwerk и Shelter. На карте Shelter, созданной в стиле приюта для животных, в качестве заложника выступает собака, которую игрокам спецназа необходимо спасти. Для режима Напарники стали доступны карты Debris и El Dorado.

Обновление принесло различные технические исправления и оптимизацию кода. Разработчики обновили движок игры до последней версии Source 2 и улучшили производительность при открытии таблицы счета, что снизит падение частоты кадров. На наклейках увеличили точность вращения при нанесении на оружие, а на картах Cache, Dust II и Inferno исправили проблемы со столкновениями объектов и текстурами, включая устранение пиксельных зазоров и нелегальных подсадок.