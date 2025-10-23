Для CS2 вышло крупное обновление с возвращением режима Retakes и системой обмена предметов на ножи

Valve выпустила свежее обновление для Counter-Strike 2, которое вернуло в игру классический режим Retakes — динамичные 4v3 сценарии после установки бомбы. Игроки выбирают карты снаряжения и координируют действия в коротких, напряжённых раундах.
Главная сенсация апдейта — возможность обменивать пять предметов тайного качества на нож из коллекции одного из этих предметов. Однако полученные ножи нельзя продавать или обменивать.
Помимо этого, были обновлены карты Golden, Palacio, Rooftop и Inferno, улучшена производительность в меню и при осмотре предметов, исправлены ошибки с дымами и звуковыми событиями, а также добавлен новый режим «Зачистка».
Ждем падения рынка отмывателей
Крафтовые ножи теперь можно продать. Барыги и лудоманы - ВСЁ.
Ждем через неделю хаос на рынке скинов, будет весело)
И при этом разработчики просто разрушил рынок скинов и ножов. Теперь ножи обесцениваются, а красные скинчики полетел вверх)