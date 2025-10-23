ЧАТ ИГРЫ
Counter-Strike 2 28.09.2023
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Условно-бесплатная, От первого лица
6.3 971 оценка

Для CS2 вышло крупное обновление с возвращением режима Retakes и системой обмена предметов на ножи

IKarasik IKarasik

Valve выпустила свежее обновление для Counter-Strike 2, которое вернуло в игру классический режим Retakes — динамичные 4v3 сценарии после установки бомбы. Игроки выбирают карты снаряжения и координируют действия в коротких, напряжённых раундах.

Главная сенсация апдейта — возможность обменивать пять предметов тайного качества на нож из коллекции одного из этих предметов. Однако полученные ножи нельзя продавать или обменивать.

Помимо этого, были обновлены карты Golden, Palacio, Rooftop и Inferno, улучшена производительность в меню и при осмотре предметов, исправлены ошибки с дымами и звуковыми событиями, а также добавлен новый режим «Зачистка».

Ясос Убибу

Ждем падения рынка отмывателей

Блоха В Сарафане

Крафтовые ножи теперь можно продать. Барыги и лудоманы - ВСЁ.

Raf9111

Ждем через неделю хаос на рынке скинов, будет весело)

Zick211

И при этом разработчики просто разрушил рынок скинов и ножов. Теперь ножи обесцениваются, а красные скинчики полетел вверх)

