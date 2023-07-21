Энтузиаст показал Dust2 из Counter-Strike на Unreal Engine 5, визуально похожую на Unrecord ©

Ютубер Nic поделился видеороликом, демонстрирующим Dust2 из Counter-Strike на движке Unreal Engine 5. Он показал реалистичную версию этой культовой карты из шутера Valve с помощью камеры наблюдения. И, как вы увидите, даже на стадии прототипа эта карта выглядит потрясающе.



Автор отлично справился с освещением, которое выглядит намного лучше, чем в CS и CS2. Также здесь текстуры довольно высокого разрешения. По иронии судьбы, видео похоже на Unrecord, игры на движке Unreal Engine 5 с боди-камерой, в которую многие не могли поверить.

Как я уже писал, этот "ремейк" еще не закончен. Например, хорошо видно, что враги лишены анимации и просто стоят на месте. По крайней мере, стрелять можно, а это уже кое-что. Звук также оставляет желать лучшего, даже для фанатского проекта. Также имеются многочисленные проблемы с коллизиями (посмотрите на руку врага на 0:12). И все же, несмотря на все эти проблемы, ремейк Counter-Strike на Unreal Engine 5 выглядит потрясающе.

Насколько известно, Nic делает эту карту для портфолио. Другими словами, выпускать ее в открытый доступ не планируется. Тем не менее, будем надеяться, что автор продолжит ее дорабатывать (и, в конце концов, закончит). Реалистичное восприятие окружения Counter-Strike выглядит невероятно, и хотелось бы увидеть еще больше карт.