Энтузиаст создал серверный античит для Counter-Strike 2 с защитой от вх и 19 модулями детекции

Разработчик под псевдонимом karola3vax представил комплексную серверную систему защиты для соревновательного шутера Counter-Strike 2, состоящую из двух взаимодополняющих проектов под названиями CS2FOW и CS2AC. Разработка нацелена на искоренение нечестной игры на пользовательских серверах и функционирует исключительно на стороне хоста в качестве плагинов для платформы Metamod, полностью избавляя обычных пользователей от необходимости устанавливать сомнительный софт или низкоуровневые драйверы на свои компьютеры.

Модуль CS2FOW представляет собой систему борьбы с просмотром сквозь стены и радарами, работающую по принципу тумана войны. В стандартном сетевом коде игры клиент постоянно получает полные данные о местоположении всех соперников на карте, чем регулярно пользуются создатели читов. Новая серверная утилита вычисляет прямую видимость между моделями с помощью технологий PVS, BVH8 и процессорных инструкций AVX, что позволяет сократить расчеты видимости на 86-100% и полностью блокировать отправку координат спрятанных врагов на клиент до момента их фактического появления в поле зрения.

Подобный подход к фильтрации сущностей не только делает бесполезными классические программы для просмотра сквозь стены, но и снижает нагрузку на систему честных игроков. Согласно тестам автора, отсутствие необходимости отрисовывать скрытые модели противников и их экипировку повышает среднюю частоту кадров у клиентов примерно на 20%. При этом алгоритм не глушит позиционирование шагов или звуки стрельбы, корректно обрабатывает карты из Мастерской Steam благодаря автоматическому запеканию геометрии и динамически регулирует буфер предзагрузки для компенсации сетевой задержки даже при пинге свыше 120 мс.

Второй компонент комплекса - поведенческий античит CS2AC, включающий в себя 19 независимых модулей анализа действий игроков. Система в реальном времени анализирует параметры стрельбы, траектории прицеливания, перемещение и манипуляции с субтиком, фиксируя наводку прицела, автовыстрелы, попадания без видимой смены направления взгляда и неестественную точность на дальних дистанциях. Отдельные модули отслеживают автоматические прыжки, скрипты на мгновенную смену направления движения, неестественное поведение углов обзора, попытки внедрения библиотек и отправку противоречивых команд управления.

Разработчик подчеркнул, что система CS2AC не выносит вердикты на основе случайных одиночных попаданий или абстрактных показателей подозрительности. Каждое правило детекции опирается на строгие критерии доказательной базы, учитывая физику оружия, сетевые условия, наличие дымовых завес и стрельбу в прыжке. После сбора достаточного объема улик программа формирует подробный отчет с пояснениями на одном из 37 поддерживаемых языков, который автоматически отправляется администраторам в консоль сервера или в Discord.

Изначально оба проекта распространялись в открытом доступе, однако после скоординированных жалоб со стороны создателей читов и попыток нелегальной перепродажи чужого кода автор перевел активную разработку в закрытый режим. Публикация вызвала резонанс в сообществе, где многие игроки открыто раскритиковали Valve за неспособность наладить работу собственного античита на фоне многомиллионных доходов от продажи скинов и открытия кейсов. Как отметил создатель проектов karola3vax, аналогичная серверная блокировка видимости присутствовала еще в Counter-Strike: Global Offensive в виде серверной команды, однако в новой части разработчики полностью отказались от этой механики.

В ходе дискуссии часть сообщества выразила скепсис по поводу стабильности серверного оборудования и возможного появления противников из воздуха при сетевых сбоях. Автор заверил, что благодаря оптимизации алгоритмов задержка обработки геометрии не превышает 1 мс даже в стресс-тестах с 32 участниками, а главной целью открытой демонстрации стал поиск партнеров среди турнирных платформ и владельцев серверов, заинтересованных во внедрении готовых решений.