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Counter-Strike 2 Лето 2023
6.2 222 оценки

ESL выпустила ролик в 4К разрешении, посвященный Counter-Strike 2

Simple Jack
Новости

Компания ESL опубликовала видеоролик о Counter-Strike 2 в 4К разрешении. В описании к синематику авторы отметили, что почти пришла пора встречать новую главу шутера. Возможно, турнирный оператор знает о скором релизе CS2.

Компания Valve анонсировала Counter-Strike 2 на Source 2 в марте 2023 года. После этого разработчики объявили о начале закрытого бета-тестирования шутера, приглашение в которое игроки получали по определенным критериям. Релиз CS2 запланирован на лето 2023 года.

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5
Комментарии: 5
Ваш комментарий
СнопакДоминатор

Нужно было ролик не в 4к, а в соотношении 4:3 при разрешении 1024х768. Киберкотлеты в КС только такое разрешение видят.

3
Фейк Бобби Котика
0
YouTube_GamesTezi

Никогда не увлекался контрой но почему-то этим трейлером прям проникся, аж комок к горлу подступил, ещё бы чутьчуть и слезу бы пустил

0
Samson48

Ну, ролик крутой.

0
gliga142

учитывая какие сейчас есть движки смотрится как рофл ..

0