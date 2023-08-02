ESL выпустила ролик в 4К разрешении, посвященный Counter-Strike 2

Компания ESL опубликовала видеоролик о Counter-Strike 2 в 4К разрешении. В описании к синематику авторы отметили, что почти пришла пора встречать новую главу шутера. Возможно, турнирный оператор знает о скором релизе CS2.
Компания Valve анонсировала Counter-Strike 2 на Source 2 в марте 2023 года. После этого разработчики объявили о начале закрытого бета-тестирования шутера, приглашение в которое игроки получали по определенным критериям. Релиз CS2 запланирован на лето 2023 года.
Нужно было ролик не в 4к, а в соотношении 4:3 при разрешении 1024х768. Киберкотлеты в КС только такое разрешение видят.
Никогда не увлекался контрой но почему-то этим трейлером прям проникся, аж комок к горлу подступил, ещё бы чутьчуть и слезу бы пустил
Ну, ролик крутой.
учитывая какие сейчас есть движки смотрится как рофл ..