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Counter-Strike 2 28.09.2023
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Условно-бесплатная, От первого лица
6.3 603 оценки

Esports World Cup 2024 по CS2 стартует уже сегодня

4efy
Новости

Крупнейшее киберспортивное мероприятие Esports World Cup 2024 в самом разгаре. С 4 по 21 июля фанаты дисциплины Dota 2 наслаждаются конкурентными матчами между командами со всего мира. Теперь и любители CS2 начинают следить за самым крупным ивентов в истории (с 17 по 21 июля).

Кроме того, стало известно расписание сегодняшних игр, которые обещают быть действительно захватывающими:

  • 14:30 - G2 против MONGOLZ
  • 14:30 - FAZE против FLYQUEST
  • 14:30 - MOUZ против SASHI
  • 17:45 - NAVI против FURIA
  • 17:45 - VITALITY против M80
  • 21:00 - SPIRIT против MIBR
  • 21:00 - COMPLEXITY против VIRTUS.Pro

Следить за играми можно на официальных каналах Esports World Cup 2024: на YouTube и на Twitch. Также будут доступны и русскоязычные трансляции, которые появятся после начала первых игр.

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
Simple Jack
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Freund Benno

не ну так то это киберспорт, тут реакция нужна как у гонщика болида, и тактики галактики

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