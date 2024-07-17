Esports World Cup 2024 по CS2 стартует уже сегодня

Крупнейшее киберспортивное мероприятие Esports World Cup 2024 в самом разгаре. С 4 по 21 июля фанаты дисциплины Dota 2 наслаждаются конкурентными матчами между командами со всего мира. Теперь и любители CS2 начинают следить за самым крупным ивентов в истории (с 17 по 21 июля).
Кроме того, стало известно расписание сегодняшних игр, которые обещают быть действительно захватывающими:
- 14:30 - G2 против MONGOLZ
- 14:30 - FAZE против FLYQUEST
- 14:30 - MOUZ против SASHI
- 17:45 - NAVI против FURIA
- 17:45 - VITALITY против M80
- 21:00 - SPIRIT против MIBR
- 21:00 - COMPLEXITY против VIRTUS.Pro
Следить за играми можно на официальных каналах Esports World Cup 2024: на YouTube и на Twitch. Также будут доступны и русскоязычные трансляции, которые появятся после начала первых игр.
не ну так то это киберспорт, тут реакция нужна как у гонщика болида, и тактики галактики